專家看美股 長線不淡

全球股市在高度不確定性中重挫，但法人對美股信心仍高過其他股市，並統計美國政策不確定性指數歷史資料指出，當指數處於高位時，標普500指數在隨後六個月內平均報酬率9.3%，隨後12個月內平均報酬率更達18.1%。

富蘭克林坦伯頓基金集團昨（8）日公布3月美國經濟儀表板，雖就業信心、殖利率曲線、ISM新訂單等數據不佳，整體燈號仍連續10個月亮出「擴張」綠燈。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲指出，撇開貿易動盪不談，近期的股市疲軟和市場領頭羊輪動也受到其他因素影響，包含擁擠配置、人工智慧（AI）資本支出的質疑，另一個被低估的可能是牛市的成熟，新的牛市（指下跌20%之後的牛市）通常會在第三年經歷一段消化期，然後在第四年恢復反彈，而當前的牛市大約在六個月前迎來它的第三年，代表目前可能正處歷史消化期的中間。

富蘭克林坦伯頓研究院院長史蒂芬‧多佛表示，儘管關稅很高，但美國的經濟衰退並非必然，惟全球經濟增長勢將放緩。

關稅的經濟影響可能是不對稱的，對美國的影響較小，而對其他地方的影響要大得多，特別是經濟更依賴出口的國家，面臨更大的衰退風險。

當前較青睞高品質的多元化投資組合與現金流量較穩定的股票。

川普關稅導致消費性通膨與經濟風險加劇，市場對降息預期也隨之上升。建議以美國資產為主，優先考慮國內生產、國內銷售比重高、利潤率佳、具備定價能力與市場份額等，具優勢的企業；同時強化對防禦型產業如醫療保健和民生消費配置，減碼非消費品與金融業。

在工業與科技產業部分，相對優先考慮防禦性能的非投資優先債券與可轉債，近期也聚焦於低三角洲的可轉債與高品質的非投資等級債券。

未來須密切關注各國關稅談判進展，建議做好資產配置以多元分散策略度過波動期，已進場者以靜制動等待反彈，空手者可大額定期定額擇優布局AI、印度、日本股市。