第2季基金投資趨勢／多重資產重押75% 搶成長契機

安聯投信表示，川普關稅大戰開打，全球金融市場劇烈震盪。在第2季，配置上有75%可採多重資產策略，聚焦結構式成長契機，包括收益成長、人工智慧（AI）等不同主題的策略；15%在投資等級及非投資等級債基金，以降低波動同時追求收益；10%在台股基金，放眼長線成長動能。

安聯投信表示，面對美國關稅帶來的不確定性，建議投資人持續關注景氣展望、市場信心與評價。以收益成長組合做核心，藉複合資產兼顧成長及收益，全天候參與市場行情，可因應動盪的市場。

在收益成長資產方面，安聯收益成長基金聚焦美元資產，美國成長股、非投資等級債及可轉換公司債各占三分之一，每月重新平衡。這是國人持有最多的單一一檔基金，到2025年2月底持有金額7,686億元，遙遙領先其他基金。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來年化配息率介於7.76%~8.24%。這檔基金的境內版為安聯收益成長多重資產基金，增加新台幣及人民幣計價類別，到2月底規模達691.6億元。這檔基金的全球版則是安聯全球收益成長基金，北美占64%，且增加投資等級債部位。

在投資組合中，安聯收益成長基金可占65%，安聯AI收益成長多重資產基金則可占10%。後者於2024年第3季推出，到今年2月底規模達99.5億元，是由安聯的AI團隊結合收益成長團隊，掌握多重收益來源。股票部位以資訊科技、金融及非核心消費股最多。如果選擇新台幣月配息級別，年化配息率約7%。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，未來隨著川普政府政策更加清晰及確定，應有助於市場找到更好立足點。短期非基本面所引起的修正也代表機會，建議可關注並伺機布局基本面和成長相對良好、但近期股價反應幅度過大的標的。

在純債券基金方面，安聯美國短年期非投資等級債券基金可配置10%。這檔基金到2月底規模91.6億元，訴求為獲取長期收益及降低波動率，布局產業多元，涵蓋天然氣運輸、消費商業租賃融資、居家產品及醫療等。如果選擇新台幣月配息級別，一年來的年化配息率逾5.2%。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，近期股市波動加劇，反映市場對短期企業獲利下調的可能性。其他持續關注焦點包括關稅帶來的不確定性、移民政策趨嚴、地緣政治風險，勞動市場、製造業是否轉弱，以及美國以外的經濟體狀況等。

安聯投資級公司債基金則可占5%。這檔基金目前債種以公司債逾九成最多，其次為公債的5%；區域上，九成在美債。如果選擇美元穩定月配息級別，年化配息率超過5%。

在投組中，台股基金也不能缺席。安聯投信是主動式台股基金龍頭，旗下僅三檔台股基金，績效及人氣都很出色。到今年2月底，安聯台灣科技基金規模503億元、安聯台灣大壩基金267億元，安聯台灣智慧基金251.5億元，分別是台股基金第一、三、四名。

安聯投信台股團隊表示，由於仍有不確定因素，市場短期可能偏向觀望，盤勢上半年整理機率大，下半年隨相關事件漸明朗，加上企業獲利走強，可望帶動盤勢回升。