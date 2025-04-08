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聯合報社論／台股血流成河，賴政府卻還在盲動

美股道瓊指數連跌三日…盤中震幅近2600點 那斯達克意外小漲

外資落跑 韓股失血最多

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
亞洲主要股市外資買賣超情形
亞洲主要股市外資買賣超情形

在美國激進關稅政策之下，亞股跟隨美股跌勢重挫，資金持續外流，南韓、台灣、印度、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓等市場均遭外資賣超，其中韓股遭44.3億美元淨賣超最為嚴重，台股則因清明連假休市，過去一周三個交易日遭8.1億美元淨賣超。

上周亞股也紛紛收跌，越南股市單周跌幅8.1%最重，泰國、韓股分別下跌4.2%、3.6%，跌幅較重。馬來西亞跌幅0.6%最輕，印尼因為休市暫時逃過一劫。顯示受到川普關稅政策的不確定性影響，亞股全面壟罩賣壓。

中國信託投信指出，亞洲市場的資金流出反應出投資者對未來的不確定感到恐慌，當前各國陸續傾向與美國進行談判，在對等關稅談判期間，經濟仍存在下行風險，市場存在高度不確定性，全球股市預料會持續出現波動與修正。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，美越展開關稅協議，目前市場觀望談判結果，若後續有正向進展，勢必利於越股表現。此外，越南基本面持續表現強勁，今年第1季經濟成長率6.93%，為2020年來最高增幅，因此當美越雙方談判做出利於雙方的結論時，預料越南的關稅衝擊將可降低，或有機會重拾投資人青睞。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，印度因擁有龐大的內需市場，相比其他依賴出口的經濟體，整體受到影響的程度較小，加上印度也積極與美國協商，來降低貿易差額，也有望進一步降低對等關稅帶來的影響，考量川普多變風格，短期將持續關注協商進度，在不確定性尚未解除下，股市料仍波動難免，在談判期間可適度降低受到關稅影響程度較高的產業配置。

群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，川普關稅流彈四射，加劇全球貿易不確定性，在恐慌情緒急遽攀升之下。短期觀察美國與各國關稅影響是否收斂、川普國內民調變化、美對台半導體關稅若推出的影響面等。

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