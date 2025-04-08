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聯合報社論／台股血流成河，賴政府卻還在盲動

美股道瓊指數連跌三日…盤中震幅近2600點 那斯達克意外小漲

政府債穩健 市場關注

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導
境外美元抵押債及政府債績效
境外美元抵押債及政府債績效

川普政府政策高度不確定性牽動全球市場震盪，也使美國經濟成長前景蒙上陰霾，導致近日全球股市震盪，在股市慘跌之下，債市表現相對亮眼，境外美元抵押債、政府債受投資人關注。

理柏資訊統計至2025年4月4日，近一個月以來，包括富蘭克林坦伯頓美國政府基金、百達-美元政府債券、MFS全盛美國政府債券基金等漲幅皆超過1%，相對股市而言，成為投資人的避風港。

富蘭克林投顧指出，今年底10年期公債收益率預估在4.25%，由於總經環境不穩定，偏好短天期債券（如MBS），因其受長期利率波動影響較小、收益穩定，其中包含投資等級債券、高收益債等，主因於企業基本面良好，加上短期債風險小，是較佳選擇。

富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅．維克認為，關稅可能加劇與仍高於2%的通膨，聯準會將需要仔細考慮任何進一步的降息，因為儘管政策不確定性使消費者信心等調查數據疲弱，但數據顯示美國經濟仍處良好狀態，經濟活動步伐穩健，就業市場失業率仍然較低，預期維持今年降息一次或兩次。

經理人麥可．薩爾姆則認為，今年底美國10年期公債殖利率區間大約介於3.75~-4.75%，由於不確定性高，預估波動區間較大，若刺激經濟的政策缺乏進展，可能使殖利率向區間下緣靠攏，反之，若是預算赤字進一步擴大，則可能會將殖利率推向上緣。

此外，證券化資產能夠多元分散持有企業信用債的風險。目前企業債利差接近20年的低水平，凸顯機構房貸抵押債MBS的相對投資價值。

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