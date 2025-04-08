美亞債救場 資金靠攏

川普關稅政策加劇股市震盪，推動資金轉往債市，美國公債引領主要債市走揚，過去一周，整體固定收益型ETF共獲84.9億美元資金淨流入，其中，美債、亞債分別獲67.4億、14.9億美元淨流入，但歐債出現5.6億美元資金淨流出。

從債券信評看，投資等級債ETF資金流入56.7億美元，非投資等級債ETF則遭6.8美元資金流入。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，儘管關稅政策不確定性風險高，仍看好美國公司債市機會。因為美國經濟衰退風險仍低、企業違約率可望持續低於長期平均，投資人對收益型資產的需求仍強烈。然因未來隨著更多政策明朗化後，市場表現分化的程度會擴大，更需要有主動管理的專業團隊嚴選持債、管控風險並爭取收益機會。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽指出，川普對等關稅規模超出預期，將進入雙邊談判階段，不確定風險仍高，假若能有計畫實施的減稅和放鬆監管政策，應可減緩對經濟的衝擊，美國可靠減稅等政策減緩關稅的衝擊，但海外的出口導向國家經濟將受創，且若引發更廣泛的報復行動，將對美國和全球經濟造成更大的衝擊。建議在股市震盪下，債市提供防禦功能，可採取中性利率曝險、嚴選信用債的精選分散策略因應。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，非投資級債市場具備相當的韌性，有能力承受經濟成長放緩的環境。其中，企業信用基本面穩健，近期再融資需求偏低，管理層仍維持財務紀律。在此環境下，違約率預計將維持在歷史平均3%~4%以下；建議持續避開信用展望惡化的景氣敏感產業，轉而偏好營運與獲利能見度穩定的企業。

安聯投信海外投資首席許家豪分析，短期美國川普政府政策仍將影響金融市場，整體波動預估仍較大，重點關注關稅、通膨、消費信心。在投資上，由於川普相關政策推出程度與時間都將影響美國經濟表現，美國貨幣政策不確定性也隨之提高，主動操作、由上而下、嚴謹檢視基本面與波動度管理等，更顯重要，建議持續關注景氣展望、市場信心與評價。