美國總統川普對等關稅政策震撼全球，台股昨（7）日補跌，加權指數重挫逾2,000點，避險需求大增。面對市場警報大響，投信法人建議投資人還可留意四大類抗波動標的，包括短債、金融債、金融股、投資等級債。

ETF昨天出現大屠殺，市值型、高股息ETF全軍覆沒，在萬綠叢中，僅反向、美債ETF逆勢收紅。中國信託投信表示，美國祭出關稅大戰，聯準會恐陷入升息或降息的兩難局面，建議投資人以抗通膨與防守為當前的核心投資策略，其中短天期債券具有類現金的特性，因對利率敏感度相對低於長天期債券，通常波動較小，可優先配置，但也要注意匯率風險、信用風險、利率風險。

投信建議四大類抗波動標的

此外，中國信託投信也建議金融債與金融股，主要是考量金融業因國內導向特性，也具相對韌性，屬於防禦性產業，因此金融債與金融股ETF，也是可以考量的標的。另外，也可保留部分現金，靜待買點浮現。

富蘭克林華美投信FT投資級債20+ETF（00982B）基金經理人洪慧珊從市場資金流向指出，根據Bloomberg資料，相較於美10年期公債殖利率盤中首次跌破4%，美元指數跌破103，油價跌至2021年低點，投資級債券僅微跌0.33%，展現抗震性，成為市場動盪中的避風港，優於非投資級債券的跌幅2.03%、各主要股市8%以上跌幅。

對於其他債種，洪慧珊提醒，川普關稅政策的影響遠超市場預期，不僅導致美股大幅修正，也使非投資等級債與新興市場債承壓，信用利差擴大。當前市場波動加劇，投資人應重新平衡股債配置，建議以投資級債券作為核心防禦部位。長天期投資級債券不僅能提供穩定的息收，若市場進一步預期降息，還能帶來資本利得的雙重收益。

對於債券發行企業，中國信託投信建議，值此市場變動之際，投資人應重新調整債券部位以因應不確定性，相較於持有直接債，應考慮以債券ETF方式持有，可分散風險。在投資標的選擇上，可增持公用事業、醫療保健與必需消費品等抗周期行業，而海外占比銷售低、受關稅影響小的金融業，或現金流充足的大型企業；減持消費性產業與新興市場債券，因利差擴大風險更高。