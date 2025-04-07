主動式基金規模 衝5,700億

川普新政上任屆滿兩個月，受到關稅政策反覆改變影響，市場持續擔憂美國成長動能和通膨前景，使得今年以來市場走勢劇波動，但不減市場對台股青睞程度，主動式台股基金規模仍逼近5,700億元，且其中逾六成資金集中在旗下主動式台股基金前五大的投信。

根據投信投顧公會統計，到今年2月底，主動式台股基金規模中約3,546億元、62.4%集中在前五大投信；這五家投信2月單月定期定額金額合計達21.7億元、占所有主動式台股基金定期定額金額67.8%，顯示投資人即使面對市場波動，仍偏好以定期定額方式長期布局台股市場。

安聯投信表示，隨著基本面穩健支持聯準會按兵不動，預期在近期市場修正後，短線已多少反應不確定性的負面干擾，著眼更具吸引力的評價面，參與震盪行情。

基於市場分歧加劇及潛在政策變數，投資人應預期市場波動性將再次上升。配置上首重基本面，主動布局參與輪動行情。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，考量企業獲利持續成長等基本面大方向仍未出現扭轉，現階段市場仍主要是受氣氛影響，對後市持續謹慎觀察，建議在盤勢反覆消化雜音、擔憂與評價面的修正壓力仍需要一段時間的情況下，檢視基本面、弱留強仍是應對關鍵。

其中，電子類股維持高速成長，科技布局不可少，而非電子股整體呈現衰退，但仍有部分公司值得留意；而對於現階段定期定額台股基金投資人，建議仍可持續累積部位，長線投資者亦藉機分批佈局累積未來收穫機會。

統一台股增長主動式ETF（00981A）經理人陳釧瑤指出，受通膨數據與關稅不確定性雙重利空影響，市場對美國經濟可能有停滯性通膨風險疑慮升高，資金紛紛撤出美股等風險性資產，也讓台股跟著回檔。