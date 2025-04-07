基金操盤手／黃金商品抗通膨 亂市保值

川普關稅戰衝擊全球，國際金價迭創歷史新高。貝萊德世界礦業基金及貝萊德世界黃金基金經理人韓艾飛（Evy Hambro）指出，全球不確定因素增多，金融市場將持續震盪。黃金可以保護投資人對抗通貨膨脹、經濟的不確定及混亂的金融市場，在投資組合中應占有一席之地。

韓艾飛小檔案 圖／經濟日報提供

韓艾飛也是貝萊德全球主題式和產業投資主管與天然資源團隊負責人，在相關領域有豐富的經驗，也見識產業的多次景氣周期。他在1993年到水星資產管理公司（後併入美林）實習時，國際金價漲到每英兩300美元的波段高點，投資人已擔心金價是否太高。

今年金價站上3,000美元並在近期衝破3,100美元，投資人繼續擔心金價是否過高。韓艾飛強調，看商品價格時，不能看絕對數字，而是看相對購買力。以黃金的供需狀況來說，全球經濟及金融市場面臨太多不確定因素，保護主義興起，都造成需求攀升，將推升金價維持強勢。

韓艾飛表示，全球很多央行大量購買黃金，因為要分散美元的風險，不願持有太多美元，畢竟美國印了太多鈔票，赤字大幅增加，美元不可能一直走強。因此，許多國家因而轉而持有黃金，且此趨勢仍將持續。

韓艾飛指出，十年前，全球主要央行一年大約購買300噸黃金，但這三、四年來，這些央行每年買進1,000噸黃金。去年最大買家是波蘭，而不是中國大陸或印度。今年全球的央行是否還會持續此趨勢？不一定。但已知的是，中國大陸及印度黃金占外匯存底的比重仍低，仍有很大的購買空間。

金價前景正面，有利於黃金公司。韓艾飛指出，黃金公司生產成本不再大幅增加，但金價快速成長，推升黃金公司獲利大幅成長，因此今年來股價表現逆勢成長。另外，黃金公司也開始支付股息。例如，去年黃金公司賺了不少錢，今年配息可望增加。

除了黃金之外，銅也受惠於需求增加。韓艾飛指出，尤其德國剛宣布將投入5,000億歐元在基礎建設，歐盟之前也宣布將投入2,000億歐元在人工智慧（AI）等基礎建設。這些資金將投入國防、電力等產業，都將推動工業金屬的需求上揚。

韓艾飛指出，歐洲經濟疲軟多年，德國突然通過增加支出的法案，一方面是因為金額大，一方面則是因為完全出乎意料之外，將大幅激勵經濟。另外，美國也有很多投資案（包括台積電的增加1,000億美元投資案），中國則以政策鼓勵內需，都有助於對於原物料的需求。

在貝萊德世界礦業基金中，黃金公司的比重從去年的20%提高到30%，已成基金的最大次產業。銅礦公司次之，占25%。今年以來，貝萊德世界礦業基金上漲近一成，貝萊德世界黃金基金大漲逾三成，表現優於不少股票型基金。