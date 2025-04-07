全球市場觀測站／投資級公司債 搶鏡

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

對等關稅震撼彈上周四出爐，力度與廣度高於市場預期，加上中國大陸也以34%稅率反制，衝擊全球股市重挫，美股、歐股、亞股無一倖免。費半指數3日大跌9.8%、4日下跌7.6%，災情最為慘重。資金明顯轉進債市，美國各天期公債價格4日全面大漲，基準的10年期公債殖利率甚至跌破4%大關。

此外，美國3月非農就業新增22.8萬人，遠高於預估的14萬人，失業率再度上升0.1個百分點，為4.2%，高於預估的4.1%。就業人數激增，但失業率上升，主要是3月就業尚未反映川普大幅提高關稅的影響，加上經濟不確定性偏高，預料這報告將不會使聯準會改變目前的減緩降息速度的立場。

野村投信表示，在美國開徵對等關稅前夕，投資人擔憂經濟轉弱甚至步入衰退，避險情緒導致股市進一步下探，資金轉進債市，投資級公司債表現較佳，非投資級債券因投資人擔心未來債券違約率可能升高而相對疲弱。

雖然美國最新數據顯示，通膨仍具韌性，但目前市場關注焦點，多半放在貿易戰將使經濟動能轉弱，認為聯準會未來降息可能加速，加上聯準會3月的利率會議，主席鮑爾態度相對鴿派，增添市場想像空間。

美國降息趨勢明確，利率敏感度高的美國公債與投資級公司債均受到市場青睞。野村投信指出，目前美國投資級公司債指數到期殖利率仍在5%以上，較高的殖利率搭配較佳的信用評級，無論利率仍在高檔盤整或是未來美國再度展開降息，投資級公司債都是極佳的選擇。

美國公債

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