投信新募基金 鎖定雙主軸

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
投信近期新募基金 圖／經濟日報提供
投信近期新募基金 圖／經濟日報提供

川普關稅大戰開打，全球金融市場動盪加劇。從國內投信近期將全新募集的基金來看，強勢資產及收益型資產成為雙主軸。其中，國內首見的兩檔主動式ETF也將於近期開募，正值市場震盪時刻，人氣備受考驗。

FT投資級債20+（00982B）於今（7）日開募，追蹤ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數，鎖定投資等級債中風險及債息較高的債種，月配息，這也是近期唯一一檔新募的純債券產品。

野村臺灣智慧優選（00980A）將於15日開募，是國內第一檔主動式ETF，備受關注。主動式ETF不受指數成分股限制，結合被動式ETF交易便利及主動式基金追求超額報酬的優勢，更加考驗基金操盤團隊的功力。

00980A將於5月5日掛牌，本地投信第一檔主動式ETF統一台股增長（00981A）緊接著於5月7日開募，前者的人氣與上市後的績效預估將影響後者的募集。

不過，以近期的震盪行情來看，在低點進場布局的ETF勝率會比較高。愈來愈多主動式ETF送件，且除了股票主動式ETF之外，也有債券主動式ETF，將成為投信今年的新戰場。

就產品本身來說，00980A採季配息，除了電子股之外，也會布局金融、航運及其他利基型傳產股，前三大產業為半導體（19.7%）、電子零組件（17.7%）、電腦及周邊設備（17.7%）。

00981A採年配息，放眼長期成長動能，近九成為電子股，前三大產業為電子零組件（31.3%）、電腦及周邊設備（23.8%）、半導體（20.3%）。

另外，施羅德台美雙利多重資產基金、路博邁台日雙星股票基金都將於28日募集，恰好都是外資投信，也都鎖定以台股為主的長期強勢資產，前者透過多重資產來分散風險，後者則是近期唯一一檔新募的純股票基金。

至於鋒裕匯理CIO精選均衡基金、群益印美戰略多重資產基金，則都於5月募集。前者為組合型基金，以ETF為主要投資標的；後者則是國內首檔以印度股票搭配美國債券的基金，有望受惠於關稅戰。

ETF 月配息 股票

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