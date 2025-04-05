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黃金基金連四周吸金 金融股基金第1季吸金再創歷史新高

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

EPFR統計，實體黃金基金連續四周吸金，累積淨流入金額超過200億美元大關。國際金價在2月底跌至每英兩2,850 美元以下，但十天後就超過3,000美元，之後持續創新高。相形之下，銅基金上周失血金額則達六個月新高。

在11大類產業型基金中，金融股基金尤其受投資人青睞，流入金額已連續六周上揚，且自12月中旬以來只有一周為淨流出。今年第1季金融股基金吸金逾50億美元，再創歷史新高，且遠高於前一季的36億美元舊紀錄。在去年之前，金融股基金也曾連續兩季吸金創新高，也就是2020年第4季及2021年第1季，當時單季淨流入金額逾30億美元。

在3月的最後一周，11大類產業型基金成交金額激增至105億美元，為過去半年來第二高，僅次於1月下旬的130億美元。在這11大類的產業基金中，有四類基金為淨流入，其中金融及科技產業基金吸金逾10億美元，工業基金連四周吸金。不過，消費品及能源產業基金的贖回金額接近或超過10億美元大關，房地產產業基金失血超過16億美元。

EPFR統計，今年第1季，在所有產業型基金中，以特斯拉2倍槓桿相關ETF最吸金，單季進帳超過36億美元，其次是國防工業產業基金的20億美元。另外，科技基金中，以網路、人工智慧（AI）及軟體相關主題最吸金。

元大 吸金 金融股

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