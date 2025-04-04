台股科技基金 逢低找買點

美國總統川普關稅政策反覆，擾動全球資本市場，台股在3月26日到31日下跌1,700餘點，電子股更是在費半指數大跌下，成為重災區，台股科技基金近來因此呈現負報酬。

投信法人認為，由於融資餘額大減，只要經濟維持成長，企業獲利動能仍在，仍看好科技股後市，AI應用端百花齊放後所需的算力需求，預期仍是支撐未來成長動能關鍵來源。

群益創新科技基金經理人孫傳恕表示，在2025年大盤波動幅度放大的基礎下，股價高低基期投資節奏掌握更形重要，市場已耳熟能詳的AI概念股在高基期態勢下，反而容易被多殺多的獲利了結賣壓所壓抑。因此中長期資產配置雙主軸為AI與半導體不變，AI相關集中於低基期AI B300硬體規格改變與ASIC Server受惠者，以及具有寡占地位的零組件與光通訊相關，半導體則續關注高速傳輸與WiFi 7等相關族群，另外Edge AI、顯卡、高殖利率及ASIC族群可多關注。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤指出，受通膨數據與關稅不確定性雙重利空影響，市場對美國停滯性通膨風險的疑慮升高，資金撤出風險性資產，使台股跟隨美股回檔。3月31日台股大盤下探近8月新低，融資也在當日減少157億元，為史上第四大減額紀錄。但統計台股歷史數據，融資單日減額超過140億元後，只要經濟維持成長，企業獲利動能仍在，加權指數於一、三、六個月後都有不錯表現。

陳釧瑤表示，AI產業鏈仍是今年投資主軸之一。雖市場擔憂台積電（2330）在美擴大投資將拉升生產成本，但鑑於技術領先及其在全球供應鏈中的關鍵地位、相關供應鏈估值已回落至相對合理區間，加上下半年營收成長動能將延續，投資價值依然看好。隨著台積電在美擴產，相關廠房工程類股在今年下半年至明年營運有望受惠。

陳釧瑤認為，輝達GB300在3月中的GTC大會亮相，新供應商可望迎來商機，加上AI快速發展，升級至800G的高傳輸速度成為必要，光纖、交換器相關零組件也有機會受惠。此外，考量台股估值修正及波動加劇，高息股殖利率水準上揚也有望成為短線資金避風港。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，考量企業獲利持續成長等基本面大方向仍未出現扭轉，現階段市場仍主要是受氣氛影響，對後市持續謹慎觀察，建議在盤勢反覆消化雜音、擔憂與評價面的修正壓力仍需要一段時間，檢視基本面、汰弱留強仍是應對關鍵。