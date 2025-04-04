基金特蒐／歐股商品 投資良機到

美國總統川普的關稅政策與聯邦政府裁員持續加劇、市場對美國例外論的質疑，歐洲成為主要受惠者。歐股今年來表現勝過美股，且更多國家公共基金有意投資國防業者，有望為漲勢提供助力。

根據理柏資訊統計39檔歐洲股票型基金，今年以來平均上漲3.87%，而富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金今年以來漲幅高達9.89%，若再將時間拉長到過去兩年，漲幅則高達31.82%，遠高於同類型平均的16.06%，位居39檔歐洲股票型基金之冠。

富蘭克林證券投顧表示，2025年開局，歐洲市場的表現超越美國及其他全球市場的表現，並吸引市場的目光。這種趨勢可能代表著變革的開始，尤其是在德國推動的一系列改革措施的背景下。德國政府決定大幅增加財政刺激，特別是在國防和基礎建設方面的支出，同時修改了長期以來的「債務剎車」規則，這些舉措預計將大幅提升歐洲的經濟成長和企業獲利前景。此外，對於投資者而言，歐洲股市目前的低評價和獲利預期的上升，更是提供具吸引力的投資機會。

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金經理人瑪丹娜‧賀摩茲。 富蘭克林證券投顧/提供

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金經理人瑪丹娜‧賀摩茲(Mandana Hormozi)表示，歐洲政府官員開始採取措施提升競爭力和經濟活力。前歐洲央行總裁馬里奧·德拉吉發布報告，建議在電氣化、基礎建設和研發上投入大量資金，並呼籲財政整合和支持併購活動以提高報酬。

由於看到歐盟對德拉吉建議的重視，即使部分建議實現，對歐洲經濟和市場都有利，而歐洲央行預計將持續降低利率以加快經濟成長。

歐洲股票過去不太受到投資者青睞，但如今相較美國股票的折價，對投資者來說極具吸引力。瑪丹娜‧賀摩茲表示，歐洲在提升區域競爭力、利率下降、德國的政治變革，以及對股東報酬的重視等多方面的努力，可能推動市場復甦。德國經濟的加速成長，不僅有利於整個地區，也能強化歐盟在提升競爭力上的努力。若烏克蘭和平協議達成，將增強歐洲內部的信心，企業也可能參與重建，進一步降低能源成本。

瑪丹娜‧賀摩茲認為，歐洲企業近來越來越專注於增加股票回購，雖然歐洲公司尚未如美國公司般對股東友善，但也更專注於提供更好的投資資本報酬，且歐洲企業資產負債表強勁，若有機會將自由現金流投資於成長計劃，或在電信或金融領域進行合併以減少競爭，或進行股票回購，均對整體金融市場有利。

此外，歐洲企業支付的股利相當可觀。根據MSCI的數據，截至2024年12月31日，MSCI英國指數中的公司股利率為3.76%，MSCI歐洲指數為3.26%，而MSCI美國指數則僅為1.27%。

瑪丹娜‧賀摩茲認為，任何能在穩健股利之外增加資本報酬的行動，都能吸引投資者更多關注歐洲股票，相信歐洲股市在2025年初的強勁趨勢將會持續。

操作心法

●關注企業如何實現其價值的過程

瑪丹娜‧賀摩茲(Mandana Hormozi)認為，投資策略不應僅專注於企業的低評價，更要關注企業如何實現其價值的過程，並透過尋找投資催化劑來釋放企業的潛在價值。最重要的是，還必須嚴格執行下行風險管理，讓投資者在長期投資中能夠享有較為平穩的收益，減少市場波動帶來的影響。

（徐牧民）

投資小叮嚀

●關注美國市場以外的投資機會

歐洲提供了發掘具評價吸引力企業的投資機會，企業有機會透過改善獲利成長、全球化策略或更好的股東報酬來激勵股價。MSCI英國指數及MSCI歐洲（不含英國）指數的成分企業分別約有27%及25%的總營收來自美國。這些公司不應僅因上市地點而被低估。這些跨國公司提供接觸全球和美國市場的機會，且評價更具吸引力。

（徐牧民）