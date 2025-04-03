川普總統於美國時間2日簽署對等關稅的行政命令，但進口鐵、鋁、銅和黃金則不受對等關稅影響，加上投資人在股市期貨大幅下跌下，紛紛湧入黃金避險資產，推升金價盤中創下歷史天價。法人建議，投資人可利用黃金基金配置資產，達到避險效果。

據理柏資訊統計至3月31日，晉達環球策略基金 - 環球黃金、施羅德環球基金系列－環球黃金、富蘭克林黃金、元大黃金期貨信託、新加坡大華黃金及綜合、DWS 投資黃金貴金屬股票、貝萊德世界黃金等，近一周績效皆達2%以上。

美國總統川普宣布對等關稅後，紐約黃金現貨價格再創新高，2日收盤上漲0.67%，至每英兩3,134.17美元；3日早盤持續走高，一度漲至3,166.13美元。

綜合基本面、數據面與消息面觀察，黃金市場具備多項有利條件支撐。其中，地緣政治風險與政策不確定性提供避險需求，聯準會維持降息預期則創造有利利率環境，加上ETF與期貨市場的資金流入與持倉回升，使黃金中長期基本面維持正向，有望持續吸引資金配置。