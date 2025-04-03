境外基金 新興債受寵

川普大打關稅戰，美國聯準會（Fed）降息前景不確定，資金四處追求收益。統計顯示，國人近期布局境外基金時，新興市場債、美國股債資產、全球多元收益、產業多元收益基金都成為青睞標的。

投信投顧公會統計，在2月，在國人淨申購最多的十檔境外收益型基金中，股債等多元收益型基金占六檔，純債券基金占四檔，顯示國人追求收益時，已擴大收益來源，追求各種來源的收益，不再只限於債息。

國人在2月最熱愛的境外基金為PIMCO新興市場債券基金，單月淨申購88.5億元，買氣高居所有股債基金之冠。這檔基金主要配置美元債，過去一年買氣起起伏伏，跟著市場波動，到今年2月一飛沖天。另外三檔純債券基金則為富達全球優質債券、PIMCO新興市場本地貨幣債券、PIMCO全球投資級別債券，2月吸金金額介於19至43.3億元。

聯博全球多元收益基金單月進帳66.1億元，為2月銷售亞軍，這檔基金去年第4季以來買氣增溫，是今年元月唯一吸金逾百億元的境外基金，2月買氣續旺。基金目前的股票部位占35.4%，以美歐等市場為主，逾半為高息股；債券則以公司債為主，搭配主權債。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率超過8.3%。

2月銷售季軍則是安聯收益成長基金，單月進帳56億元。這是國人最愛的共同基金，持有金額達7,686億元，遙遙領先其他基金或ETF。這檔基金特色聚焦美元資產，美國成長股、非投資等級債及可轉換公司債各占三分之一，每月重新平衡。

安聯收益成長基金績效及配息穩健，長年熱銷，也讓投資人注意到其他收益型基金。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金、駿利亨德森平衡基金同樣布局美國股債，2月分別進帳28億、26.6億元。