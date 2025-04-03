多重資產基金 攻守兼備

美國總統川普宣布最新關稅新政後，再度引發全球股市大震盪。不過，觀察今年來多重資產型基金表現，相較優於台股大盤，既能分散風險，又能兼具收益。法人建議，可將資產分散至多重資產型基金配置。

根據Cmoney統計至1日資料，觀察今年來多重資產型基金績效，多檔基金發揮抗風險的能力，其中：聯博歐洲多重資產、聯博亞太多重資產、柏瑞新興動態多重資產、鋒裕匯理實質收息多重資產、中國信託ESG金融收益多重資產基金等，績效達4%以上，已相對抗跌又兼具收益。

川普正式宣布關稅新令，自4月5日起對全球開徵10%基準關稅，並自4月9日起再針對特定國家加徵20%~46%的對等關稅。

在歐洲部分，安聯投信表示，歐洲市場在政策支持與基礎建設投資計畫的推動下展現韌性。

德國政府近期通過大規模基礎建設與國防支出法案，吸引資金流入歐洲市場，特別是工業與能源相關產業受惠較大。

此外，法國與義大利基礎建設項目亦獲得歐盟資金支持，增強市場信心。同時，英國央行表示將維持寬鬆貨幣政策，以支持經濟復甦，這使得英國股市在近期展現相對穩健表現。

展望後市，聯邦投信表示，檢視當前經濟基本面，儘管近期國際經濟數據表現不佳，但S&P500企業獲利仍穩定成長，且今年有望迎來烏俄戰爭的和平解決，可能為全球經濟帶來復甦和成長的新動能。

雖然美國政府的新政策持續為市場帶來波動，但這種不穩定反而創造良好的投資契機。

無論是以中期投資角度或長期資產增值為考量，配置多重資產或市值型產品作為核心持股，都可有效提升投資組合增益效果的機會。

法人補充，本次中國大陸成為最慘的對象之一，原本已有20%關稅，如今還要再加上34%，整體有效關稅將來到54%。而台灣也是幾個最高關稅國家之一。

另外，川普本次關稅新令所涉及稅率、國家與產品等全都超乎市場預期嚴重，其中對美國享有大量順差的國家或地區將採取20%~46%的關稅稅率，遠高於市場預期的10%~20%。