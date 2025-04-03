三大類債券 資金避風港

美國總統川普對等關稅宛如開地圖砲，無差別掃射各國。投信業者建議建議債券投資人，可善用短天期美債、長天期美債與投資等級債等三大類債券的不同特色，做好資產配置，在投資市場震盪時期保平安。

美國總統川普提出對等關稅，關稅戰有愈演愈烈的情況，加上投資人擔憂關稅將引發通膨再起，近期市場「股債雙殺」，但具波動低優勢的短天期債券，無論經濟轉衰或通膨揚升，短天期債券波動都相對長天期低，且若利率將維持高檔更長時間，短天期債券收益亦將維持相對高檔，仍被視為短期抵禦市場震盪的利器，持續吸引避險資金流入，因而逆勢走強。

美國關稅政策帶來金融市場波動，但是否擴大為經濟衰退，第一金投信固定收益部主管林邦傑指出，觀察目前經濟表現，與主流券商及投資機構看法，研判經濟成長只是略低於預期、通膨可能短暫攀升，但可望在明、後年回歸2%目標區，近期市場震盪提升降息預期，預期下一次降息時間點仍可能在下半年，降息可望持續至明年。

中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀指出，雖然美國經濟展望趨於保守，但聯準會日前重申美國勞動市場維持穩健，顯示美國經濟表現仍具韌性，投資等級債企業財務體質於近期出現改善，利息保障倍數增長，意味信用風險下降。觀察投等債由於企業財務體質強健，在資本市場不確定因素仍存時，仍是投資人可以布局標的。

中國信託投信建議投資人，投資人可持續透過優質長短債、以股債混搭的槓鈴策略，因應市場風險。在股市波動劇烈之際，可配置短天期美債ETF，無論經濟轉衰或通膨揚升，短天期債券波動都相對長天期債券低，且若利率將維持高檔更長時間，短天期債券收益亦將維持相對高檔。若未來經濟增長放緩，聯準會加速降息步伐時，長天期美債與投等債ETF在利率下行時表現較佳，且能對抗股市下行風險，提供投資組合的平衡效果。

林邦傑強調，經濟不確定性高將抑制企業併購及擴大財務槓桿操作，有利企業債違約維持低檔，建議投資人將高評級百大企業債券基金納入配置降低波動，也可適度納入非投資等級債券基金或ETF，提高息收配置。