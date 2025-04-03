11檔債券商品 超給利

下周起共有43檔債券ETF將陸續除息，據CMoney統計，以最新一次配息殖利率推估，共計有11檔債券ETF預估年化配息殖利率超過6%，具備吸引力，其中，凱基美國非投等債（00945B）、富邦全球非投等債更是超過7%。

其餘包含國泰投資級公司債、國泰新興投等債、台新美元銀行債、台新特選IG債10+、新光BBB投等債20+、元大優息投等債、中信低碳新興債、群益ESG投等債20+、國泰A級公用債年化配息殖利率超過6%，將於8日至23日間除息。

法人認為，上半年股市都還會受到關稅戰影響，建議投資人提高固收型產品如投資級公司債的資產配置。

國泰投資級公司債經理人李育齡指出，川普關稅令市場擔憂政經不確定性，債券成為資金停泊的主要選擇，不過，債券投資不能只看債息高低，包括持債種類、信用評等、違約率，以及配息頻率等，都應列入投資考量，在短期市場避險情緒升溫，投資人應提高風險意識，投等債會是較佳的選擇。

元大優息投等債研究團隊表示，最新FOMC會議維持利率不變，現階段基準利率再升風險有限，而企業獲利仍保持穩定，均支持投資級債表現，經濟前景的不確定性更對債市正向。目前高利率環境仍在，且聯準會官員指出目前為適當限制性利率水準，因此若實際數據連續轉差，聯準會高機率評估進一步作為，屆時無論是市場情緒引導債券殖利率下滑，或是聯準會明確表達鴿派，都對債市有利。

群益投信指出，在川普關稅政策搖擺不定之下，也加劇市場對於經濟前景的擔憂，連帶影響聯準會降息步調，因此，收益能力與資產品質並重為現階段在固定收益資產配置上的主要訴求，其中，ESG長天期BBB級債因信用品質無虞，現階段殖利率具吸引力，未來不排除有降息機會，長天期債可望受惠，可做為兼顧收益來源、平衡投組波動與掌握降息趨勢下潛在資本利得等多重投資需求的投資選擇。