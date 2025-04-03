印度商品 逢低分批布局

美國對等關稅衝擊全球市場，投信法人表示，印度企業營收來自美國的曝險僅6%，且高比率為服務，受關稅衝擊較小，加上大型股評價回到合理價位，今明兩年企業獲利仍有兩位數成長，建議投資人可逢低分批布局印度基金。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，川普對全球展開對等關稅動作，對印度而言，印度受貿易戰風險相對低，因為印度近年受惠於外包策略，對美國出口增加310億美元，約占美國進口增量的5%，遠不及其他國家；且印度占美國進口總額僅2.8%，美國占印度出口比率也只約15%，貿易戰潛在影響程度小；僅軟體服務與製藥產業的美國營收占比較高。就經濟展望分析，雖然年初以來印度經濟成長動能趨緩，但高盛預估印度企業獲利2025與2026年將分別成長12%與15%，不論在亞洲或全球皆居前段班。

黃俊晏指出，就評價面分析，印度股市股價接近52周高點的公司家數比重低於20%，本波印度股市本益比回到20.8倍，評價自24倍以上快速修正，大型股評價回到合理水位，印度相對新興亞洲股市評價（P／E）的溢價程度也回歸到長期平均附近，可逢低分批布局印股。

滙豐印度股票基金產品經理顏誌緯認為，印度盧比自今年3月以來擺脫弱勢，隨著美元走勢趨緩，加上印度經濟基本面穩健，貨幣市場信心回升，帶動資金重返股市。由於MSCI印度指數仍有45%的成分股自去年9月高點回落超過20%，意味著股價基期仍偏低。由於印度企業的基本面保持強勁，市場預估未來三至五年獲利將維持10%以上的年成長率，預計2025年企業獲利將達雙位數成長，進一步鞏固市場信心。

政策上印度央行為應對通膨放緩，今年2月率先降息1碼，基準利率降至6.25%，預計仍有降息空間，貨幣寬鬆政策可望帶動經濟復甦。印度政府推動1兆元盧比稅收減免計畫，包括提高所得稅課徵門檻、降低中等收入家庭稅負，有利帶動內需消費市場。