生技基金 防禦力夠看

關稅政策不確定性影響下，今年來MSCI生技醫療指數逆勢上漲3.5%。法人表示，第2季有超過10場的生技醫療年會將舉行，由於生技醫療股具防禦特性，加上受到關稅政策的影響程度較低，建議可伺機布局相關商品分散資產風險。

觀察第2季重量級生技醫療年會中，4月依序包括：「美國神經學學會年會」，重要性在於是全球性重要神經科學學術活動之一；「日本眼科學會年會」是日本最大眼科疾病會議；「美國泌尿科學會年會」是全球最有影響力泌尿科年會；「美國癌症研究協會」是世界上成立最早、規模最大的癌症研究科學組織。

圖／經濟日報提供

根據Cmoney統計，觀察三個月來生技相關基金績效表現，其中：野村全球生技醫療基金績效達4.1%、新光全球生技醫療基金1.8%、安聯全球生技趨勢基金1.2%，三檔逆勢走強；群益全球關鍵生技基金、群益那斯達克生技基金（00678）、富蘭克林華美生技基金則優於台股大盤。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，以第2季來看，由於逾10場生技醫療年會將舉行，且影響性為全球矚目，包括美國神經學學會年會、美國消化疾病周、芝加哥臨床腫瘤學會年會、國際生技展、美國糖尿病學會年會、美國芝加哥臨床腫瘤學會年會等。

除此之外，今年FDA新藥審批仍屬積極，至今年3月底止，已有七項藥物獲得核准。

整體來看，藥品、醫材市場成長趨勢未變，在上述條件的支持下，後市表現仍值得期待。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔補充，根據高盛證券估計，2027年前醫療器材產業營收將由400億美元增加至700億美元，年化成長率為15%。

再者，併購為大型製藥及生技公司的主要營運模式及成長機會，透過購併來增加產品線，回顧過去三年醫療產業併購溢價明顯回升，顯示併購意願增加，有利具有研發能力的生技製藥公司的投資機會。

市場法人表示，鑒於川普關稅政策搖擺不定，市場波動難免，生技醫療股基於評價面仍合理，加上中長期趨勢仍看好，且接下來又有多場重量級生技醫療年會將輪番登場，相關商機題材的釋出亦有助帶動市場情緒，表現值得留意。