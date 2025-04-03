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台股商品定期定額 霸榜

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
爸媽最愛10檔基金定期定額績效 圖／經濟日報提供
爸媽最愛10檔基金定期定額績效 圖／經濟日報提供

兒童節到了，國內最大基金交易平台基富通昨（2）日公布統計，發現父母為子女存高等教育基金最愛採取定期定額投資策略，且高達八成之多；同時，在十大最受歡迎的定期定額基金名單中，台股基金占比達五成。

十大熱門定期定額基金有五檔是台股基金，包括安聯台灣科技、安聯台灣智慧、野村優質、統一黑馬、安聯台灣大壩；三檔為退休專案基金，分別是安聯四季成長組合、群益全民成長樂退組合、國泰泰享退2049目標日期組合；其餘兩檔基金聚焦科技產業，為貝萊德世界科技、摩根美國科技。

基富通總經理王浩宇表示，過往長輩不太喜歡跟小孩談錢，但隨著時代轉變與少子化現象，每位父母都希望給孩子最好的資源，除重視IQ（智力指數）、EQ（情緒商數）的發展，還看重FQ（財務智商）的培養。

因此，許多父母會將孩子的年節紅包、各項補助或獎助學金分成12等分，每一等分如不足3,000元，父母再提撥少量金額補足，以定期定額方式理財，讓孩子的錢真正用在孩子身上，不僅壓力較小，同時可在過程中為孩子建立良好的價值觀，及學習妥善使用金錢，達成人生目標，可讓孩子跟著家長學習，終身受用。

從基富通平台資料統計來看，平台逾三成的父母都有為家中子女開戶，當中超過八成採取定期定額。

至於投資金額方面，每月固定3,000元的比例約四成，而3,000～5,000元、5,000～8,000元的人各有一成五，顯示兒童或親子理財的普惠程度相當高。

觀察父母為子女定期定額的基金類型，股票型基金仍居大宗，占比達75%，其次是平衡型基金，達二成左右，反映投資人較為年輕，能適度承擔風險，所以投資屬性偏向積極為主、穩健為輔。

在十大熱門定期定額基金中，有三檔退休專案基金入列。

王浩宇表示，退休專案基金以長期理財為目標而設計，經得起市場波動的考驗，加上與業者共同讓利，提供終身0手續費、低經理費率的好處，也成為父母為孩子儲備未來高等教育基金的工具。

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