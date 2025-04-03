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美非投等債 三大優勢

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美國總統川普關稅政策牽動全球金融市場情緒，投信法人指出，雖然近期市場大幅震盪，但美國非投資級債有三優勢。路透
美國總統川普關稅政策牽動全球金融市場情緒，投信法人指出，雖然近期市場大幅震盪，但美國非投資級債有三優勢。路透

美國總統川普關稅政策牽動全球金融市場情緒，投信法人指出，雖然近期市場大幅震盪，但美國非投資級債有三優勢，包括發行人的資產負債表健全、現金流仍充沛，以及隨著利率降低，今年新發行量將提升等，而發行人也可以經由借新還舊，減輕到期壓力。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，在川普實施普遍關稅之下，預估將推升通膨年增率上揚0.7至1.0個百分點， 市場擔心關稅戰持續升溫將推升企業進口成本，進而影響終端商品價格，阻礙通膨回落至2%的目標，也影響近期消費者信心。

美國非投等債各年度到期占比 圖／經濟日報提供
美國非投等債各年度到期占比 圖／經濟日報提供

不過，張世民指出，現階段要見到經濟衰退的機率不高，放眼總體環境衰退機率低、企業基本面穩健，以及強勁的技術面，都有利於支撐美國非投資級債信用利差維持較低水準，對照1996年至1998年，和2004年至2007年經驗，即使信用利差位於歷史低檔，仍分別創造25.6%和30.1%的報酬表現。

再者，張世民說明，美國非投資級債目前具7%至8%以上殖利率水準，高於長期平均的6.7%，高殖利率環境可望在震盪環境與不確定因素中，為資產形成保護作用，且依據過去經驗，每逢美國非投資級債在高殖利率水準進場投資並長期持有，較具長期投資價值。

眼見目前市場較為震盪，張世民建議，持債策略建議持續分散產業與發行人曝險，以避免單一事件對投組產生較大的風險，目前相對看好房屋建築業、與AI題材相關的電力配置產。

瀚亞全球非投資等級債券基金經理人周曉蘭表示，經濟數據並未見到衰退跡象，儘管有走弱，但各國央行仍有很大空間可透過降息支撐經濟；從非投資等級債今年來的表現觀察，有足夠能力抵禦關稅與地緣政治等多種風險。

目前非投等債殖利率在歷史上仍具吸引力，雖然利差相對較低，但收益率仍處於歷史相對高點，基本面穩健下，有充分理由可繼續投資非投資等級債。

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