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複合債商品 靈活布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國政府對等關稅引起投資人對景氣的擔憂，避險情緒升高帶動資金流入債市，推升債券價格。投信法人表示，短線通膨預期影響仍在，美債殖利率較波動，可多元布局並選擇投資方式動態靈活的複合型債券基金。

野村全天候環球債券基金經理人林詩孟分析，聯準會仍在降息循環上，市場對2025年降息預期次數由不到一次增至接近三次，債券保值程度增加，股債負相關連動性有上揚趨勢，有利債券殖利率維持較低水準。現階段專注殖利率高檔整理的進場機會，以及信用利差隨風險性資產修正而擴增的投資機會，並留意美國6月以後降息可能性，以平衡波動與成本。

野村基金全球多元收益債券基金投資團隊指出，美國的關稅政策可能帶來通膨，但影響是一次性，而不是通膨持續上升系統性原因。美國經濟開始出現降溫跡象，通膨依然頑固，但如果美國政府支出如承諾般縮減，近期通膨上升可能是暫時現象。此外，川普積極調停俄烏戰爭若結束，將對風險性資產產生正面影響並減輕通膨，因為能源、糧食和肥料的貿易將更加自由化。為了應對這種環境，選擇高殖利率的債券如新興債，除了可追求較高的票息收入，也可望在降息時受益於額外的資本增值機會。

富蘭克林證券投顧表示，在關稅及總經情勢明朗前，市場波動難免，可多元分散配置，首選美國平衡型、非投資等級債券型及高評級複合債券型基金。

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