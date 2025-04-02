印度股票基金 逆勢走揚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

全球主要股市近日表現震盪，觀察近一個月海外股票型基金表現，其中印度、巴西基金逆勢走揚。

法人表示，印度基本面與企業獲利有撐、資金動能有望轉佳，受到關稅政策影響料有限，中長期投資前景可期。

值得留意的是，先前表現承壓的印度股市，近一個月反倒勁揚5.7%，Sensex指數重回77,000點關卡，連帶相關印度股票基金表現也同步回神。其中，群益印度中小、群益印巴雙星、野村雙印傘型基金之印度潛力、元大印度、台新印度、群益大印度、瀚亞印度基金，績效皆達5%以上，優於台股大盤，表現亮眼。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度指數較其他市場先行下跌，本益比回到合理區間，雖然近一月川普新政干擾全球走勢，但印度受惠於不利因素正在逐步消化，使股市走勢展現韌性逆勢上漲；印度儲備銀行開始降息，基本面最差情況已過，靜待關稅恐懼落地，外資應會回補印度股市，上漲動能有望優於其他亞洲股市。

群益印度中小基金暨群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，先前在評價面修正與川普關稅等多重因素疊加影響下，令印度股市表現受制。

整體來看，近期印度股市預估本益比已回落至長期平均附近，估值水準合理，印度的經濟基本面依舊維持強勁，企業每股稅後盈餘（EPS）成長有望重新加速，加上印度通膨受控，甚至低於印度央行4%通膨目標，央行寬鬆立場料更加明確下，也有利於股市表現。

除此之外，近期外資也開始回補印度股市，資金動能回溫可期。

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