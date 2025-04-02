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日股主動商品 攻守兼備

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

市場靜待川普對等關稅政策公布，法人表示，川普政策的不確定性，研判日經指數短線波動仍會加劇，惟日本內需動能強勁，中小型股漲勢也尚未發揮，建議布局主動基金，攻守兼備。

日經指數2025年首季跌幅逾10%。根據理柏統計，日股主動基金表現分歧，績效前十名的產品皆有正報酬表現，報酬超過5%的基金包括摩根新興日本、駿利亨德森遠見-日本小型公司及瀚亞投資-日本動力股票。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，川普發言持續影響市場情緒，相比半導體產業，日本工業整體直接影響性較小；舉例來說，古河電工可轉向本地生產，成本也可轉嫁至消費者；松下則可透過拆分或縮小出口業務，避免關稅波及。

同時，日本國防開支占GDP比重長期低於1%，但最新預算案將比重翻倍至2%，研判需求可獲改善，主要化學、重工業及資訊服務等公司的利潤可望強勁成長。

摩根資產管理指出，最近日本股市的上漲，反映的是最近從美國轉向中國、歐洲與日本等價值定位被高估的市場所致。

根據統計，目前日股的股值剛好在十年平均值附近，再加上美元轉弱，因此在美股修正時，資金才得以轉向日本股市。儘管日本整體企業目前的獲利並未受到關稅戰的出現而下調，但在選股上仍須留意關稅戰與弱勢美元對日本企業獲利的影響。

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