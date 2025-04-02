平衡型基金 抗震利器

美國對等關稅2日將宣布，為全球市場投下變數。法人表示，近半年來亞太及中國類型基金表現強勢，但中美政策博弈持續，建議透過平衡型基金分散風險。

據Cmoney統計至3月28日，觀察近半年來平衡型基金績效表現，主要以亞太區、中國相關的基金類型走強，包括：瀚亞亞太豐收平衡、復華中國新經濟平衡、群益中國金采平衡、摩根中國雙息平衡、群益亞太新趨勢平衡基金達3%以上。

此外，摩根新興雙利平衡、國泰亞太入息平衡、群益中國金采平衡、PGIM保德信中國好時平衡、富蘭克林華美亞太平衡基金等，績效介於0.9%至2.9%之間。

復華中國新經濟平衡基金經理人胡家菱表示，儘管中國總體經濟仍相對疲弱，但DeepSeek問世後，有助市場重新認知中國具AI創新的能力，加上官方在政策上的支持與資源挹注，將是布局A股的亮點之一，搭配債券低度相關特性及穩定的債息累積，降低投資波動度。

PGIM保德信中國好時平衡基金經理人張世民分析，短期而言，DeepSeek雖然撼動全球AI市場，但卻進一步打開後續AI應用想像空間，陸股AI應用環節可望持續受益，且後續應不存在GPU需求下滑之疑慮。

中期考慮到一系列中央出台之政策對中國經濟有望帶來正面效果，2025年仍是宏觀谷底修復的重要窗口期。至於外部美債與聯準會政策仍受通膨不確性的影響，點心債利率會在人民幣匯率與財政預期之間拉扯震盪。

目前美對中關稅衝擊程度可控，據調研機構預估，20%關稅幅度對中國出口增速整體拖累約為2.5個百分點，對GDP衝擊約0.8-1.0個百分點，整體影響在市場預期之內，且大陸全國兩會對今年經濟指標符合預期，但因中美政策博弈持續，短期指數仍以橫盤格局為主。

選股方面，AI下游應用行業和個股選擇，重點配置於邊緣裝置（edge device）、人形機器人、智慧駕駛等，考量大陸全國兩會並未對市場帶來太多驚喜，整體宏觀經濟走勢預期平穩，對於與宏觀經濟高度相關的內需消費和原物料等則僅保持基本配置，靜待後續政策效果浮現。