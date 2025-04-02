歐亞美非投等債 抗灰犀牛
美國總統川普揮出關稅大刀，成為市場原先擔心的「灰犀牛」事件，近一周全球股市接連急跌，但歐亞美及全球等非投債指數表現守穩，一周小跌0.1%至0.4%。非投資等級債券受到高票息、高殖利率保護，在金融市場震盪之際，票息收益發揮下檔支撐，債券價格修正，推升殖利率水準，有助吸引穩健型資金進駐。
第一金優選非投債ETF（00981B）經理人王心妤指出，行情震盪之際，投資人投資組合可納入較低波動、高票息收益，參與非投資級債券投資的重要性，美國關稅擔憂延燒，帶來通膨揚升疑慮，加上川普強勢作風，頻頻為金融市場投下震撼彈，市場擔憂經濟衰退情緒提升，股市波動度加大，而非投資級債券雖然短期承壓，但修正幅度有限，利差擴大、殖利率上揚，也提高長期投資及現在進場參與票息收益的吸引力。
各類債券標的最新殖利率顯示，非投等債殖利率高於其他債券資產，波動度低於各種股票資產，提供偏好穩健收益、又想要降低波動的投資人，更有吸引力的高債息理財工具，王心妤提醒，投資非投資等級債券必須留意信用違約風險，目前非投資等級債券企業利息覆蓋率高，顯示企業的償債能力穩健，且多數企業提前在去年完成再融資計畫，利息成本在控制範圍內，也可望降低非投等債違約發生機率。
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