投資級短債 持盈保泰

川普對等關稅風暴讓台股等股票型基金績效卡「關」，投資等級短期債券基金則維持正報酬。投信法人表示，關稅戰增添第2季股市潛在波動，投等級短債的利率及信用風險較長債低，加上又有債息，建議可納入投資組合降低波動兼顧固定收益機會。

理柏資訊統計，台股各類型基金3月單月平均跌幅至少逾一成，在投信投顧公會分類中吊車尾，中小股股票型下跌近15%墊底，全球股票型及美國股票型平均跌幅4%至6%，則是各類海外股票型的末段班。

3月聚焦海外債券的固定收益基金表現相對穩健，其中投資等級短天期債券基金近月類型平均報酬上漲0.8%，在各類海外投資等級債券基金中名列前茅，各天期皆維持正報酬。