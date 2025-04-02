第2季基金投資趨勢／多重資產+收益型 股債靈活配置

群益投信指出，為了因應川普多變的政策風格，建議投資人第2季強化多重資產或收益型基金／ETF，以平衡投資風險。多重資產基金可占四成，聚焦美印戰略及收益資產；債券基金／ETF占四成，以收益型金融債券及優選非投資等級債為主；台股ETF占兩成，鎖定高息優質標的。

群益投信指出，多重資產基金的優勢在於能隨市況靈活調整股債配置。投資人可布局美國及印度等成長性看好的市場作為核心部位，搭配多重資產，既掌握市場長期趨勢，也能透過股債分散來降低風險並且爭取收益。

在多重資產方面，群益潛力收益多重資產基金可占兩成。到2月底，這檔基金有55.5%的部位在股票、12.8%為投資等級債、11.8%在非投資等級債；市場別則以美國（含ADR）占89.6%最多，著重科技、消費等潛力題材。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率約7%。

另外，群益印美戰略多重資產基金也可占兩成。這檔基金將於近期募集，是國內第一檔結合印度股市與美債的多重資產基金，既廣納印度高成長潛力股，也考量美債的收益優勢與和印度股市低相關性兩大特點，打造成長、收益與波動管理兼具的投資組合。群益看好印度經濟成長動能強勁，央行貨幣政策仍寬鬆，且政府積極推動經濟轉型及產業升級政策，都有利於股市。

在債券部位，群益優選非投等債（00953B）可占兩成。這檔ETF成立於2024年8月，成分債券鎖定票面利率6%以上標的，以成熟國家的美元計價債為主，並首創結合「信用因子」加權機制，對於信評愈佳且信用利差愈小的成分券給予較大權重，再進一步排除CCC級債券。00953B到今年2月底的受益人數為46,460人，在非投等債ETF中人氣最高，到3月底的規模達370億元。

經理人李忠泰表示，近期市場雜音頻傳，但就非投等債來看，發行企業的基本面仍強韌，違約率維持低位，且淨槓桿比率和利息保障倍數等技術面因子仍有助支撐後續表現。

群益全球策略收益債券基金也可占兩成。這檔基金的平均存續期間為3.6年，持債比重增至94.7%；前三大布局市場為美國32.4%、加拿大18.6%、英國10.6%；次產業以金融債占75.4%最多，其他為能源（管線設施）債及公用事業債。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率約5%。

群益投信指出，美國政府可望推遲資本改革政策，並放寬銀行間併購審批流程，鬆綁反壟斷執法。金融債不但受惠於產業基本面與政策面利多，且具備收益特性，可望吸引資金進駐。

台股是投資組合中不可或缺的一環，群益台灣精選高息成立於2022年10月，規模快速成長到3,400多億元，在所有ETF中排名第四大。這檔ETF以半導體股占41.8%最多，其次是航運股的17.7%、金融股的14.6%；前三大成分股為長榮（10.2%）、聯電（10.06%）、中信金（10.02%）；採取季配息，近三季的年化配息率都超過12%。

經理人謝明志表示，台股受惠景氣有撐，企業獲利前景仍可期，搭配貨幣環境未若先前緊繃，中長期多頭格局可望延續。國際股市震盪，台股也遭波及。市場避險情緒升溫，具穩健特性的高息股成為資金避風港，高息ETF較抗震。投資人面對短期震盪不必過於擔憂，存股族更可伺機增加存股張數，同時降低持有成本。