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清明連假前關稅影響待解 平衡型基金成避震選擇

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股雖然1日呈現反彈格局，但時間尚未至美國最新關稅宣布日。法人表示，近半年來亞太及中國大陸類型基金表現強勢，建議留意2日關稅解放日後為台股清明連假，亦或是透過平衡型基金分散風險。

根據Cmoney統計至28日，觀察近半年來平衡型基金績效表現，主要以亞太區、中國大陸相關的基金類型走強，包括：瀚亞亞太豐收平衡、復華中國新經濟平衡、群益中國金采平衡、摩根中國雙息平衡、群益亞太新趨勢平衡基金績效介於3%至7.5%，表現亮眼。

此外，摩根新興雙利平衡、國泰亞太入息平衡、群益中國金采平衡、PGIM保德信中國好時平衡、富蘭克林華美亞太平衡基金等，績效介於0.9%至2.9%之間，更優於台股大盤。

復華中國新經濟平衡基金經理人胡家菱表示，儘管大陸總體經濟仍相對疲弱，但在DeepSeek問世後，有助市場重新認知大陸具AI創新的能力，加上官方在政策上的支持與資源挹注，將是布局A股產業的亮點之一，此外搭配債券低度相關特性及穩定的債息累積，以降低投資組合波動度。

台股 群益

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