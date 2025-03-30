全球市場觀測站／美股震盪 長線不淡

上周市場持續圍繞在川普關稅政策，預期心理拖累經濟成長，市場投資情緒謹慎，風險性資產走勢震盪，多數主要股市走挫。不過，投信法人普遍對美股長線表現不看淡，同時也看好今年的債市投資機會，可留意投資等級債進場機會。

群益投信表示，近期經濟數據表現錯綜，進一步探究個數據，Soft data如PMI；消費者信心指數等調查數據疲弱，Hard data如零售銷售、失業率反倒維持韌性，顯示市場過度反應利空，不過，中長期來看，全球經濟合作暨發展組織（OECD）領先指標維持上行。整體看，關稅政策不確定性是當前市場最大波動源，風頭過後，市場仍回歸基本面判斷。

聯準會在3月FOMC會議維持利率不變，延續自1月以來的暫停降息政策，同時，主席鮑爾表示，政策不確定性降如何影響經濟前景仍有待觀察，重申不及於降息立場。從點陣圖來看，多呈現持平，保持今年再降2碼預期，與12月的預期一致。不過，鮑爾也表示，由於新政府試圖以大規模關稅政策改革全球貿易局勢，導致經濟前景的不確定性有所增加，因此下調了經濟成長預期，儘管如此，他仍堅稱美國經濟步入衰退的可能性並不高。

群益投信指出，儘管當前政策不確定性高，但基於景氣仍具韌性，金融環境也朝寬鬆方向，風險性資產仍有表現機會。股市方面，雖然美股同因關稅議題干擾波動，但回歸川普政策目的為以美國為優先、推動製造業回流，故對於美股表現仍不看淡；其他區域來看，亞洲股市如台灣、中國在AI趨勢延續或政策加持下，短線逢回中長期布局時點。