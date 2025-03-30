台股科技基金 逢低買

市場多空訊息交雜，台股走勢跌破年線後創下波段新低。但有部分投資人開始尋找切入機會，投信法人表示，人工智慧（AI）趨勢仍在推進當中，對台股供應鏈帶來中長期的契機，建議長線投資人可逢低分批布局台股科技基金。

根據理柏統計，截至27日，台股科技型基金近半年平均績效負6.4%，僅一檔產品正報酬，瀚亞高科技基金以2.0%居第一名。

投信法人分析，市場信心尚未回籠，台股成交量持續縮減，但靜待籌碼沉澱後，有利技術面反攻向上。瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示，景氣與政策或許是短線波動的因子，但其實景氣還未見衰退跡象，修正主因來自於偏高的本益比；目前基金操作上，長期多頭操作主軸未變，但須藉由靈活的布局，以抵禦短期的波動。

劉家宏說，AI主軸的推進仍在進行當中，將會隨時間有更多的受惠族群出現；而傳產也將隨景氣落後的國家或產業回溫比例提升後，可投資的範圍也將更廣泛。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民指出，川普關稅戰線持續擴大，影響投資人持股信心，導致台股大盤短線跌破年線後呈現震盪整理格局，因應政策不確定性，類股將分散配置，著眼科技類股獲利表現，除以AI等科技成長題材為核心持股之外，另外配置產業能見度佳之傳產及殖利率類股，以降低波動性及類股輪動投資機會。

台中銀數位時代基金研究團隊分析，第1季台股歷經整理，好股票浮現投資時點，例如遊戲股、低軌衛星及機器人概念領域有營運展望的台廠，適合找買點長線布局。背後原因來自於預估人形機器人產值在2030年前複合年成長率皆達七成以上，故挑選和國際人形機器人領導廠商合作的台廠，若短期財報數字不優無法反映真實力，反倒可在財報公告時股價拉回時撿便宜。

此外，台廠遊戲股可挑選自家製造占比高者，因為擁有IP授權的優勢可拓展版圖至海外。台股指數在2023、2024連續兩年雙位數正報酬後，今年要複製往年表現難度增加，更適合利用主題式選股掌握台股行情。