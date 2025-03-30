第2季基金投資趨勢／純股票+高質債 多重配置抗亂流

中國信託投信表示，關稅戰增添市場不確定性，短期金融市場波動難免。在第2季的投資組合，50%可配置在純股票資產，聚焦長期成長動能強勁的美國創新科技、全球高股息及越南股市；25%在科技趨勢多重資產基金；25%則在高品質債券，以降低投資組合波動。

中國信託投信表示，由於美國對等關稅政策及地緣政治紛擾未除，預計全球金融市場將延續第1季的震盪走勢。不過，景氣雖下滑，但企業經營仍具韌性，且美股成長動能已從科技股擴散至其他板塊，基本面穩健將成為第2季市場回穩的關鍵支撐。

美股及科技股大幅震盪，但中信投信認為，美股長期成長動能仍強，人工智慧（AI）也仍是科技股成長的火車頭，投資人可趁美股回調之際，布局相關標的，可配置20%的資金在中信美國創新科技（009801）。

中信美國創新科技ETF於今年2月掛牌，成分股涵蓋AI、雲端及5G等前瞻領域，充分反映當前全球科技發展的最大熱點，前五大成分股為輝達（占17.7%）、微軟（14.8%）、亞馬遜（11%）、Meta（8%）、字母（6.1%）。

中國信託科技趨勢多重資產基金則是國內少數聚焦科技的多重資產基金，成立於2021年12月，可配置25%的資金。這檔基金的訴求是結合科技股爆發力、科技非投資等級債券的息收力、科技投資等級債的續航力，目前股票部位占28.4%、債券占21.9%，ETF則占36.8%。如果選擇新台幣月配息級別，今年來的年化配息已達8%。

新興市場以越南為投資首選。中信投信表示，相較於台股第1季表現掙扎、印度股市遭外資大幅撤出，越南股市在新興亞股中表現相對亮眼，主因川普的弱勢美元政策有利越南匯率壓力稍緩，進而激勵股市回暖。考量越南在供應鏈重組中的戰略地位，投資人可布局15%中國信託越南機會基金，參與越南經濟躍升行情。

中國信託越南機會基金成立四年多，備受國人青睞，規模已達228億元。基金以金融股占42.9%最多，其次是原物料股的15.4%、不動產股的13.6%、資訊科技股的8.1%。

金融、工業與傳產也是值得布局的投資主題。中國信託投信表示，在川普弱勢美元政策與美國聯準會（Fed）降息循環延續下，資金可望流向低基期產業及市場。中信全球高股息（00963）以金融（占35.7%）、工業（16.7%）及能源（11.4%）等產業為主，且全球高股息指數與台、美股相關係數較低，可作為分散風險的標的，且在類股輪動下可望有表現機會，建議可配置15%。

在債市方面，中信投信指出，投資等級債受惠於企業財務體質強健，關稅戰目前看來只波及股票資產，債券對此敏感議題仍具防火牆。以受關稅最直接衝擊的汽車產業為例，汽車相關股票今年以來下挫三成，但美國汽車業相關債券仍小漲。

中信優息投資級債（00948B）成立於2024年6月，追蹤ICE15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數，美債比重逾85%，產業則以通訊債占24.5%最多，其次是日常消費債的17.5%。這檔ETF採月配息，今年來年化配息率逾5%。另外，Fed仍不致於快速降息，短天期債仍有吸引力，且波動較低，投資人可酌量配置中信美國公債0-1（00864B），以降低投資組合波動。