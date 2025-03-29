基金特蒐／美中型股 投資時機到

川普關稅政策造成美股震盪，富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾（Grant Bowers）認為，美國整體經濟仍相當健康，看好AI將帶來新產品、新服務，並降低成本、提升生產力等效益，會是經濟成長的重要動能；除了過去的巨型股，預料美股在中型股也將帶來更多投資機會。

根據統計，去年第4季美股企業獲利表現強勁，「優於預期」的企業多於「不如預期」的企業，葛蘭‧包爾表示，雖然市場存在不確定性，但許多企業對2025年的前景非常樂觀。近來川普的關稅政策加劇金融市場動盪，不過川普的目的是「談判」，川普本質上是一個商人，支持放鬆監管、經濟成長、投資美國、製造業回流與再工業化，這對美國而言是非常強大的推動力。若觀察川普第一個任期，前六個月非常不穩定，隨後逐漸趨穩並看到經濟成長顯著加快。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾。富蘭克林證券投顧／提供

經理人葛蘭‧包爾小檔案。

葛蘭‧包爾指出，美國經濟和全球經濟正處於創新主導的商業週期或成長階段的開端，其中AI是重要關鍵，因為AI將帶來新產品、新服務，也產生降低成本、提升生產力的效益，最終將滲透到經濟各個層面，在美國乃至於全球創造一個多年的經濟週期與生產力的繁榮。

近來中國AI新創DeepSeek推出低成本AI模型，使得AI更便宜，葛蘭‧包爾預測，未來有望看到AI工具、AI應用程式迎來更顯著的成長。尤其目前微軟、亞馬遜等超大規模企業仍持續提高資本支出，DeepSeek對AI基礎設施領域而言並不是負面的。以AI發展來看，目前美國仍保持領先地位，但這種領先地位將隨時間推移逐漸被壓縮，因最終大型語言模型（LLM）將走向大宗商品化（commoditization）。

葛蘭‧包爾認為，過去30、40年每次技術平台轉變都被大幅低估，儘管當前預計AI市場規模將達1.8兆美元，但幾乎可以肯定被低估了。AI不只是革命性的，還是一個巨大的市場投資機會，除了科技外，AI還將對醫療保健、工業、消費以及所有其他領域帶來巨大影響。目前正處於AI基礎設施階段，涉及半導體、資料中心、電力等領域，很快就會進入AI應用程式階段，並開始看到AI代理、AI軟體、AI應用程式以及許多AI工具。很快的，市場將更關注人型機器人、自駕車、智慧材料等，也將帶來龐大商機。

過去幾年美股中的科技七雄表現出色，但近幾個月已可觀察到市場正在擴大，包括工業、醫療保健、消費等科技以外的領域，以及小型、中型、大型股，而非僅是巨型股。

葛蘭‧包爾分析，展望2025年、2026年，市場其他領域也有望開始受益，建議投資人可以在科技七雄之外尋找機會。尤其市場的波動對許多投資人而言是一個買進機會。

葛蘭‧包爾表示，「中型股」會是投資人更想要投資的領域，過去二年市場由科技七雄主宰了一切，但市場將回到更正常化的狀態，只要通膨保持溫和，可望看到Fed降息，對中型股而言是正面的。

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