持續投入錢滾錢 添勝算

隨著生活成本不斷提高，小資族投資理財變得更加重要。公募基金管理規模前五大的元大、國泰、群益、富邦、復華投信業者給年輕族群五大投資建言：建立正確理財觀念、先專注本業提高所得再用錢滾錢、重視投資持續性、定期定額買ETF或基金、不配息商品是優選。

群益投信表示，年輕小資族理財的首要條件便是先建立「正確的理財觀念」，才有助提升投資成效，包括早準備，拉長理財時間更有望享有複利效應，以長期投資為目標，並隨著年齡或理財需求調整資產配置，再來則為慎選標的，多元配置各項資產、分散投資風險。在投資策略上，定期定額是最為簡單上手的方式，年輕小資人可從小額資金開始建立理財習慣。

國泰投信建議，小資族首要是將心力專注在本業提高薪水所得，並重複將資金投入ETF以產生更多利息或收益，簡單來說就是「錢滾錢」，讓複利發揮最大效果，因此可定期定額投資ETF及基金，輕鬆且安心存股、不怕投資失利睡不著覺。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，小資族投資不用大本金，首重「持續性」。因為啟動資金量不多，無論定期定額或定期不定額，只是把長期存錢標的從現金換成ETF或基金。投資習慣的養成是最重要的事。

復華投信表示，科技股具高成長性、波動性也較高，不建議採重壓策略，「定時定額」相對適合資金較少的投資人，藉由分批布局發揮降低平均成本和風險分散效果，同時又能獲取長線產業趨勢超額投資報酬機會。

元大投信指出，小資族可善用「時間×市值型×不配息」盡可能擴大複利優勢，如果持有的ETF有配息，也可線上申請ETF配息帳號變更，將ETF配息入帳銀行調整成和該ETF保管銀行相同，就能省下每次配息的轉帳匯費，多一動作省小錢。