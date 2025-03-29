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高成長市場 小資投資首選

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
小資要有錢，投資的第一哩路到底該買什麼ETF、基金呢?綜合公募基金管理規模前五大投信業者看法，建議鎖定具備中長期高成長性的市場，從台股、美股的相關ETF/基金入手。聯合報系資料照
小資要有錢，投資的第一哩路到底該買什麼ETF、基金呢?綜合公募基金管理規模前五大投信業者看法，建議鎖定具備中長期高成長性的市場，從台股、美股的相關ETF/基金入手。聯合報系資料照

小資要有錢，投資的第一哩路到底該買什麼ETF、基金呢?綜合公募基金管理規模前五大的元大、國泰、群益、富邦、復華投信業者看法，建議鎖定具備中長期高成長性的市場，從台股、美股的相關ETF/基金入手，慢慢累積出人生第一桶金。

在ETF部分，三家投信業者推薦點名首推台股泛市值型ETF，美國科技、中國科技股則各一。

群益投信說明，年輕人最大的優勢便是時間，風險承受度也相對高，在投資布局上可在積極型產品上有較高的配置比重，目前全球經濟仍持穩，AI發展趨勢不變，市場仍看好台股整體企業獲利於2025年、2026年維持增長，台股中長期表現可期，台股市值型ETF的確是投資人可多加善用來參與行情的管道。

基金市場上，鎖定海外科技股為投資主軸的基金被三家投信業者列為首選、兩家業者則看好台股基金。富邦投信投資策略師徐翊達指出，從長期歷史經驗來說，最對的市場首選美國，無論多大的周期性回檔，之後都能創新高。

其中，最關鍵的因素當然是科技創新，過去40年流行過不同的科技產業，但科技創新始終是帶動市場成長的主要動力。

值得一提的是，元大及國泰投信不論在ETF或是基金，都一致建議小資族目光鎖定台股市場。

ETF的初衷就是要透過指數幫忙篩選成分股，降低個股風險，而投資「大型績優股」也是小資族的安心關鍵，不僅公司透明度高，在成長策略上也相對有優勢。

至於在基金的選擇上，元大投信建議使用連結基金的不配息級別，追求資本利得成長潛力，擴大複利優勢。

國泰投信則建議由專業經理團隊進行操盤，透過主動式台股基金來應變市場態勢，尤其今年面對美國總統川普揮動關稅大刀，政策反覆不定，在市場動盪、產業輪動迅速，選股變得尤為困難，更凸顯主動式基金的優勢。

徐翊達指出，小資族一旦下定決心要開始累積財富，首先面對的是投資哪一檔產品。

對於年輕族群來說，如果投資經驗豐富，已經具備短線進出的判斷力，當然可以選擇高波動的產品，例如單一產業型的ETF或基金，這類產品隨著特定產業的周期會在短期內有很大的起伏。

因此投資人必須具備相關產業知識與判斷能力。而如果投資經驗還不是那麼多，正好透過分批買進，拉長投資期間，透過周期的影響，只要選對市場，長期的複利效果可期。

唯一點名中國市場的復華投信，認為投資關鍵就在於DeepSeek崛起，為中國科網股帶來成長動能活水；復華中國5G（00877）經理人吳允翔表示，根據彭博經濟研究預估，2026年起「高科技產業」對中國GDP的貢獻將超越「房地產」，成為驅動經濟成長的關鍵引擎，目前產業基期相對低，建議可配置布局。

ETF 台股

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