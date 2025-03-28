第2季基金投資趨勢／純債券商品押60% 多重資產占25%

野村投信指出，川普政策轉變戲劇化，市場擔憂情緒不減，股市仍將震盪整理。在第2季，投資組合債優於股，建議純債券基金比重可提高到六成，包括多元收益債、全球債券、美國非投資等級債基金；美國多重資產基金占25%，以求攻守兼備；股票部位占15%，聚焦台股優質基金。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，川普2.0關稅政策對於美國經濟的實質影響尚未發酵，但關稅的潛在影響正在擴大。在這次的主軸（監管鬆綁、縮減財政支出、關稅以及遣送非法移民等措施）中，僅監管鬆綁有助於刺激經濟，其餘都會減緩經濟動能。因此，第2季最好提高債券的比重，以多元配置且動態靈活調整的複合債基金為主軸。

在投資組合中，25%可投入野村全球多元收益債券基金。這檔基金無指標指數的限制，投資組合可大跨度調整，例如歷史存續期介於-1.3~7.8年間，美國比重介於2.6%~49.2%，金融債介於15.6%~51.8%；目前平均信評為BBB-，調整後存續期間已降到5.2年。如果選擇美元月配息級別，最近五個月的年化配息率都超過8.8%。

在野村全球多元收益債券基金，債種以金融債占46.9%最多，以歐洲大型銀行為主，體質穩健，信評及殖利率較高，也可受惠於降息；其次是新興市場債的20.8%，以南非、羅馬尼亞、墨西哥、保加利亞、埃及、土耳其等主權債為主，利差有更大的收窄空間；再來是可轉換公司債的11.2%。市場別則是英國債占22.4%最多，其次是美國債占14.3%、法國債占7.7%、德國債占7.4%。

野村全天候債券基金則可占20%。這檔基金為組合型債券基金，3月剛成立，具有三大特色，即注重品質、廣納債種、靈活調整。基金的投資等級債比重少則70%，最高可達100%；依據市況搭配混合資本債或浮動利率債，以追求較高票息；根據景氣預測調整存續期間、信用風險與產業配置，以追求真正達到全天候的目標。

野村美國非投資等級債券基金可占15%。這是野村旗艦基金之一，運用野村企業研究與資產管理獨創千里馬投資策略，篩選中長期潛力強的千里馬企業。基金持債逾1,000檔，平均信評為B+，平均存續期間已調降到3.3年；次產業有18種，以能源債占14%最多，其次是基礎工業債的9.7%、休閒債的8.5%。如果選擇美元月配息級別，五個月來的年化配息率已高於11.6%。

駿利亨德森平衡基金聚焦美國股債市，投資策略已採用逾30年，歷經多次市場多空的考驗仍屹立不搖。基金參考指標採60%優質大型股搭配40%高品質債券，前三大持股為輝達、微軟、蘋果。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於6.21%-6.65%。

在台股方面，野村推薦兼具科技、傳產股的一般型基金。野村優質基金是野村投信的台股旗艦型基金，鎖定成長型產業及次產業龍頭股（比重60%~70%），搭配高成長潛力的中小型明日之星，投資範圍涵蓋電子與非電子業。另外，投資人也可以布局野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），掌握主動式選股與ETF交易靈活的優勢。野村優質基金到2月底的規模為244億元，在台股共同基金中名列前茅，產業分布以電子零組件股的34.5%最多，再來是半導體股占21.7%、電腦及周邊設備股占13.5%；前三大持股為川湖、台積電、力旺。