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吳光雄任台新投信董座
台新投信董事長鄭貞茂日前因個人因素請辭董座職務，台新金控（2887）昨（27）日代子公司台新投信公告指派法人董事代表人，預計將由台新金老臣、前任台新投信董事長吳光雄重披戰袍，回鍋接任董座一職。
鄭貞茂去年9月才接任台新投信董事長一職，日前因傳出涉及外遇官司，向台新金提出辭呈。
台新金控昨日代子公司台新投信公告指派法人董事代表人，舊任者為台新投信董事長鄭貞茂，新任者則為前任台新投信董事長吳光雄，新任生效日期為3月28日。台新投信將於近期召開董事會，選任新任董事長，預計吳光雄回鍋接任。
吳光雄是台新金老臣，為政大企管碩士，曾任台灣證券交易所總經理、中華信評董事長等職務。
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