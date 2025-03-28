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摩根投信「全支付」推新服務
摩根投信自4月起與全支付共同合作，推出創新金融服務「收益進帳全支付」，開啟基金配息入帳新選擇，新增全支付作為配息入帳管道之一，成為市場上第一家可選擇將基金配息直接入帳到全支付的基金公司，將讓配息方式更靈活。
摩根投信董事長唐德瑜表示，今年是摩根資產管理在台灣服務投資人滿40周年，也是第一家提供線上基金交易的外資公司，「產品」和「客戶」是摩根最在乎的二個關鍵，只有推出好產品和服務、而且讓客戶滿意，是永續發展的關鍵。
全支付總經理游金榮指出，全支付擁有超過530萬的用戶，這次與摩根合作，主因雙方都以客戶需求為上，站在這樣的共同信念上，決定共同攜手推出「收益進帳全支付」創新金融服務。
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