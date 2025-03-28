REITs 基金 買點浮現

REITs相關基金近三個月績效優於台股大盤，投資契機浮現。法人表示，美債利率由高點緩步下降，進而推升REITs市場，新多頭周期已展開，未來一季將緩步墊高。投信法人對美國經濟看法仍樂觀，預期REITs指數2025年有機會挑戰歷史相對高點。

觀察近三個月，REITs相關基金績效表現，其中：瀚亞亞太不動產證券化、兆豐新加坡交易所房地產收益、大華銀新加坡房地產收益、日盛長照產業收益不動產證券化、第一金全球不動產證券化、富邦全球不動產、野村全球不動產證券化、元大全球地產建設入息，績效介於1%至6.5%以上，表現亮眼。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，儘管市場存在持續的不確定性，債務成本的上升導致金融環境收緊，加上地緣政治和政策轉變、供應鏈中斷以及通膨再度抬頭的風險，但2025年美國的經濟前景總體上是樂觀的，因為勞動市場依然穩健，失業率偏低，實質薪資呈正成長。

李文孝表示，就次產業展望分析，在商辦方面，2024年全球辦公室租賃量增長9%，達到2019年以來的最高年度水平，預計今年還將進一步增長，因為辦公室出勤政策和員工人數增加，皆使公司對其工作場所需求更有信心。值得注意的是，醫療保健REITs擁有各種類型的醫療保健相關房地產，受人口高齡化推動，人口趨勢預計將繼續成為該行業需求的強勁推動力。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，2024年第3季富時REITs產業追蹤數據顯示，醫療保健REITs維持了穩健的營運績效和結構良好的資產負債表。營業淨收入（NOI）較去年同期成長8.0%；同店淨營業利潤成長7.9%。該行業總債務的加權平均到期期限為七年，加權平均利率為4.2%。該行業總債務的93.1%為固定利率債務，90.5%為無擔保債務。

根據美國人口普查數據，到2030年，嬰兒潮世代年齡將俞金65歲，2034年將是美史上65歲以上人口首次超過18歲以下人口數量，預計將推動老年住房的需求。