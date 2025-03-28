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歐洲奢侈品股 有潛力

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
歷史經驗，歐元區央行降息時奢侈品表現較佳。（路透）
歷史經驗，歐元區央行降息時奢侈品表現較佳。（路透）

今年來全球股市上漲0.4%、美股下跌3.6%，而歐洲股市則上漲7.7%，表現突出，主要受到經濟成長逐步復甦，且歐元區央行降息步伐較美國聯準會明確，加上MSCI歐洲指數企業獲利預期今年由負轉正，歐股隨著政治不確定性下降且政府擴大政府支出而具有上漲潛力。

國泰投顧指出，歐股整體基本面轉強，可聚焦奢侈品成長題材；因為川普1.0任期奢侈品表現強勁，顯示關稅對奢侈品銷售影響有限；此外，歷史經驗顯示奢侈品於歐元區央行降息時往往表現較佳。

川普第一次任期時威脅將對歐洲汽車課徵關稅，禁止歐盟實施報復性措施，汽車類股表現不佳。資訊科技股受惠川普放寬科技監管上漲70.33%，美歐消費強勁則帶動奢侈品類股上漲72.51% 。

統計歐元區央行各次降息循環，歐洲股市平均啟動降息12個月後報酬為12.16%，2024年6月啟動降息至今尚未完全反應，其中2024年啟動降息後至今價值股已上漲13.12%，高於過去四次降息循環平均11.95%，其他類股成長股、非必需消費品皆尚未反映，奢侈品於過去降息循環表現最佳，而2024年啟動降息至今仍下跌4.31%，遠低於過去四次降息循環平均的36.00%，具有上漲潛力 。

街口投信表示，市場因關稅政策的不確定性而承受壓力，有利於各消費類股，以及新紀元能源等公用事業類股表現，且配置於歐洲、日本等國家，可以分散來自美國的政治不確定性風險。美國聯準會維持利率不變並暗示年內可能降息兩次後，標普500指數單日上漲逾1%，川普上周五表示美國將在關稅政策上保持一定的靈活性，緩解市場對貿易戰升級的擔憂，市場情緒受到提振。

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