美非投等債 抗震優選

川普關稅政策衝擊全球金融市場，股債市波動擴大。法人指出，美國經濟可望溫和成長，通貨膨脹將緩慢下滑，有利內需導向美國非投資等級債，但要注意受到間接影響的消費相關產業。

安盛投資管理美國固定收益投資專家史帝文森（Jack Stephenson）昨（27）日來台指出，在不確定的環境中，美國非投資等級債仍相當抗跌。受惠於利差水準合理、違約率偏低、利率敏感度低及需求強勁，非投資等級債券仍能為投資人提供穩定且有利的回報，預估今年總報酬可達6.5%~7.5%，其中債息為主要報酬來源。

由於關稅戰衝擊，市場降低對於美國經濟成長率的預期。史帝文森指出，預期美國今年經濟成長率仍有2.1%，2026年會降到1.5%；今年通膨率預估為3%，明年則上揚到3.2%，超過十年平均值。

史帝文森表示，要等到美國經濟走弱，美國聯準會（Fed）才會考慮降息。因此，雖然市場仍預估Fed今年有希望降息三次，但安盛預估Fed今年不會降息，到明年才會降息四次，讓聯邦基金利率降到3.5%。

史帝文森認為，非投等債不需要像股市一樣依靠獲利強勁成長。經濟成長維持在較低正向區間，更有利企業穩定經營創造營收，更有利於非投等債。因此，今年來美國非投資等級債表現優於美股，且波動也更低。

預估Fed今年全年利率按兵不動，代表債券殖利率將在現有水平附近區間波動，收益仍將是報酬的主要來源。中長期來看，美國非投資等級債的年化報酬率接近美國中小型股，但波動只有一半。史帝文森指出，由於不確定性增加與美公債市場續波動，美非投等債利差短期可能略擴大，不少資金等待低檔承接，預估利差eoe5 在350~400個基本點區間整理，到年底時可能縮減到350個基本點或更低。