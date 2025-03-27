快訊

可口可樂緊急召回英國多款飲料！1成分含量過高恐釀腎衰竭

仍否認惡行…高雄連環分屍魔張介宗「延押2個月」可看報看電視

柯文哲遞狀了！有血尿、晚上被痛醒恐「腎損傷」 向法官聲請具保停押

聽新聞
0:00 / 0:00

摩根投信合作全支付 基金配息直接匯入全支付

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
摩根投信董事長唐德瑜（左）與全支付總經理游金榮（右）今天共同出席記者會，推出「收益進帳全支付」讓基金配息直接匯入全支付帳戶中。記者林莉／攝影
摩根投信董事長唐德瑜（左）與全支付總經理游金榮（右）今天共同出席記者會，推出「收益進帳全支付」讓基金配息直接匯入全支付帳戶中。記者林莉／攝影

配息型基金是台灣投資人喜歡的商品之一，摩根投信董事長唐德瑜今天表示，過去透過網路調查，發現8成民眾希望每月配息收益可支援日常生活消費，為了讓消費者更方便使用基金配息，將於4月與全支付共同合作，推出「收益進帳全支付」，讓基金配息直接匯入全支付帳戶中。

唐德瑜指出，摩根投信是第一家提供線上基金交易的平台，自2023年起推出數位級別基金，持續致力於創新金融的產品與服務，加上現在觀察到消費者使用電子支付的趨勢，因此才會與全支付合作，讓基金配息直接入帳全支付，提升消費者資金使用效率。

全支付總經理游金榮表示，與摩根投信合作可以擴大全支付的用戶基礎，加上全支付在全聯的剛性需求，可望增加消費者黏著度，而且這樣的異業合作能促使未來開發更多針對金融服務的創新功能，提升平台的競爭力。

摩根投信台灣個人業務部主管林育人指出，超過8成民眾希望每月配息收益可應援日常生活消費，金額落在1000至5000元區間，看見許多民眾希望將每個月的現金流用於日常生活消費，也因此推出基金配息進帳全支付的功能。

至於收益進入全支付是否有優惠，游金榮表示，基金配息入帳金額大於等於500元，全支付將回饋500點（1點等同1元），加上原先交易3%回饋，交易時可以累加回饋。

林育人表示，「收益進帳全支付」僅限摩根投信境內的基金產品，礙於法規規定未能開放境外基金，另外，基金單筆申購門檻為10萬元，不同境內基金分別設有最低回饋的限制，若民眾想使用該功能應先至摩根投信平台DIRECT進行查詢。

全支付 全聯 摩根投信 月配息 電子支付

延伸閱讀

是你嗎？全聯開出114年1、2月份特別獎發票

全聯1罕見水果限定回歸 婆媽瘋搶讚香甜：有莓果味道

21元的00878「啪一聲沒了」…有買到嗎？成立至今連續17次成功填息

涮嘴狂吃！全聯1款洋芋片口味「超台式」 老饕大讚：已買10包

相關新聞

摩根投信合作全支付 基金配息直接匯入全支付

配息型基金是台灣投資人喜歡的商品之一，摩根投信董事長唐德瑜今天表示，過去透過網路調查，發現8成民眾希望每月配息收益可支援...

印度股市連7紅 這檔印度基金上漲9.49%最亮眼

印度股市連7紅，重新站回周、月、季線，從3月17日至3月25日在7天期間累計上漲5.67%，近期印度股市的反彈也帶動投信...

第2季加碼公債 減碼非投資等級債

近期美股大幅震盪，降息時程不斷延後，市場對於美國經濟的擔憂逐漸加溫，較為穩健的債券投資，再次被投資人所關注，針對2025...

川普2.0 美股短空長多

美國關稅戰持續受矚，市場仍擔憂美國通膨前景。安聯投信表示，在川普2.0衝擊下，美股短空長多，亞洲依賴出口的小型經濟國家受...

印度股基金 乘勢布局

印度股市連七紅，重新站回周、月、季線，近七日期間累計上漲5.6%，印度股市反彈也帶動投信發行印度股票基金表現，同期間都正...

中日印度股 長線釣大魚

亞洲面臨關稅及貿易不確定性，經濟成長前景受影響。不過，富達國際指出，中國大陸、日本及印度受惠於內需，展現長期投資契機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。