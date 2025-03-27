摩根投信合作全支付 基金配息直接匯入全支付

配息型基金是台灣投資人喜歡的商品之一，摩根投信董事長唐德瑜今天表示，過去透過網路調查，發現8成民眾希望每月配息收益可支援日常生活消費，為了讓消費者更方便使用基金配息，將於4月與全支付共同合作，推出「收益進帳全支付」，讓基金配息直接匯入全支付帳戶中。

唐德瑜指出，摩根投信是第一家提供線上基金交易的平台，自2023年起推出數位級別基金，持續致力於創新金融的產品與服務，加上現在觀察到消費者使用電子支付的趨勢，因此才會與全支付合作，讓基金配息直接入帳全支付，提升消費者資金使用效率。

全支付總經理游金榮表示，與摩根投信合作可以擴大全支付的用戶基礎，加上全支付在全聯的剛性需求，可望增加消費者黏著度，而且這樣的異業合作能促使未來開發更多針對金融服務的創新功能，提升平台的競爭力。

摩根投信台灣個人業務部主管林育人指出，超過8成民眾希望每月配息收益可應援日常生活消費，金額落在1000至5000元區間，看見許多民眾希望將每個月的現金流用於日常生活消費，也因此推出基金配息進帳全支付的功能。

至於收益進入全支付是否有優惠，游金榮表示，基金配息入帳金額大於等於500元，全支付將回饋500點（1點等同1元），加上原先交易3%回饋，交易時可以累加回饋。

林育人表示，「收益進帳全支付」僅限摩根投信境內的基金產品，礙於法規規定未能開放境外基金，另外，基金單筆申購門檻為10萬元，不同境內基金分別設有最低回饋的限制，若民眾想使用該功能應先至摩根投信平台DIRECT進行查詢。