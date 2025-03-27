印度股市連7紅 這檔印度基金上漲9.49%最亮眼

印度股市連7紅，重新站回周、月、季線，從3月17日至3月25日在7天期間累計上漲5.67%，近期印度股市的反彈也帶動投信發行印度股票基金表現，同期間的漲幅不但都正報酬，平均報酬有7.07%，其中群益印度中小基金以9.49%績效居冠表現最亮眼，另外，前三名都是群益投信旗下印度基金分別為群益印度中小、群益大印度、群益印巴雙星都有8%以上的表現。

市場法人表示，隨著利空訊息逐一被市場所消化，近期印度股市表現企穩回升，在總體經濟和企業獲利前景仍向好之下，可望持續帶動股市表現，建議投資人不妨適度布局印度基金，把握投資契機。

群益投信海外市場研究團隊表示，近期印度股市在川普政策不確定性干擾下持續盤整，儘管政策消息面看似繁雜，但影響金融市場的原因在於大刀闊斧的手段，因川普主要目的是重塑美國經濟，包括消費、政府支出與進出口等，減少政府債務加速擴張並將資源重分配，同時以強硬姿態希望各國與其合作，迎來更加保護主義的貿易立場，不過單邊主義的方式反而形成多極化趨勢，因此短期間雖構成負面衝擊，但中長期而言將給印度更多空間另謀出路，維持高經濟成長，給予印度股市喘息的機會。

群益印度中小基金經理人向思穎指出，根據券商研究預估，2026財年Nifty指數成份企業EPS成長率預估將從前一財年的6.2%躍升至15.2%，為2018財年以來的相對高位，且獲利欲估值下修已近尾聲。由於先前導致印度股市修正的負面原因，包括企業獲利成長率下滑、流動性緊縮、高評價等皆已見改善，加上指數估值已回歸至長期平均以下、外資賣壓減緩，短期間雖仍可能受川普政策不確定性影響，但後市預期相對有撐。