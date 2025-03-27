第2季加碼公債 減碼非投資等級債

近期美股大幅震盪，降息時程不斷延後，市場對於美國經濟的擔憂逐漸加溫，較為穩健的債券投資，再次被投資人所關注，針對2025第2季債券資產的投資策略，法人建議，加碼公債、減碼非投資等級債，投資級債則維持中立看法。

根據Bloomberg統計，截至3月26日，各類型債券指數今年以來漲幅前五名分別是，美國公債2.24%、新興美元企業債（00760B）2.36%、美國MBS2.30%、美元投資級債（00720B）1.95%及新興美元主權債1.90%，反觀美股S&P500指數，同期間則是下跌1.78%。

M&G收益優化基金投資團隊表示，與2024年市場一片樂觀相比，2025年市場投資氣氛開始出現轉變，市場共識是風險加劇，因此無論是股市、債市投資，最好採取靈活調整的策略，以M&G收益優化基金的投資組合為例，目前相對加碼公債部位，對投資級債保持中立看法，但相對大幅減碼非投資級債。

分析其原因，M&G收益優化基金投資團隊指出，參照歷史資料可以發現，在過去30年期間中，共有五次美國非投資級債券利差來到現在的歷史新低水準。

以這五次來看，持有非投資級債後一年，正報酬機率為50%，平均報酬僅0.23%。若把時間收窄過去15年期間，則有三次利差水準達到歷史新低的水準，則持有一年非投資級債的正報酬機率為零，則平均下跌約5.9%。