長照醫療 REITs 受人口高齡化推動 趨勢將成為該行業需求的強勁推動力

醫療保健REITs擁有各種類型的醫療保健相關房地產，租金收益為主要來源。法人指出，REITs投資組合中包含醫療辦公大樓、老年生活設施、專業護理設施和生命科學大樓。此外，受人口高齡化推動，人口趨勢預計將繼續成為該行業需求的強勁推動力。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，2024年第3季富時REITs產業追蹤數據顯示，醫療保健REITs維持了穩健的營運績效和結構良好的資產負債表。營業淨收入（NOI）較去年同期成長8.0%；同店淨營業利潤成長7.9%。該行業總債務的加權平均到期期限為7年，加權平均利率為4.2%。該行業總債務的93.1%為固定利率債務，90.5%為無擔保債務。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，根據美國人口普查局的數據，到2030年，嬰兒潮世代的年齡都將超過65歲，而2034年將是美國歷史上65歲及以上人口數量首次超過18歲以下人口數量。預計這些因素將推動老年住房的需求。

鑑於嬰兒潮世代是有史以來最富有的一代，Green Street估計超過40%老年人無需動用積蓄就能負擔老年住房費用，可望推動相關產業營運成長。