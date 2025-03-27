快訊

黃子佼鞠躬盼復出？判決書「最小受害者僅10歲」 苗博雅念到哽咽

海軍中和艦與大陸漁船台中港外海擦撞 人員無傷

才表態加入中華隊…台裔費爾柴德遭紅人指定讓渡 移出大聯盟40人名單

長照醫療 REITs 受人口高齡化推動 趨勢將成為該行業需求的強勁推動力

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

醫療保健REITs擁有各種類型的醫療保健相關房地產，租金收益為主要來源。法人指出，REITs投資組合中包含醫療辦公大樓、老年生活設施、專業護理設施和生命科學大樓。此外，受人口高齡化推動，人口趨勢預計將繼續成為該行業需求的強勁推動力。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，2024年第3季富時REITs產業追蹤數據顯示，醫療保健REITs維持了穩健的營運績效和結構良好的資產負債表。營業淨收入（NOI）較去年同期成長8.0%；同店淨營業利潤成長7.9%。該行業總債務的加權平均到期期限為7年，加權平均利率為4.2%。該行業總債務的93.1%為固定利率債務，90.5%為無擔保債務。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，根據美國人口普查局的數據，到2030年，嬰兒潮世代的年齡都將超過65歲，而2034年將是美國歷史上65歲及以上人口數量首次超過18歲以下人口數量。預計這些因素將推動老年住房的需求。

鑑於嬰兒潮世代是有史以來最富有的一代，Green Street估計超過40%老年人無需動用積蓄就能負擔老年住房費用，可望推動相關產業營運成長。

債務 長照

延伸閱讀

彰化談農業合作 新北市長侯友宜合影時自嘲「拍太漂亮豈不變成詐騙集團？」

桃園龍潭缺國民運動中心 地方盼運動公園球場改建

國家發射場域落腳屏東滿州鄉九棚村 村民樂觀期待

人口增減里鄰跟著調 新北市政會議通過：3區增7里、2區減10里

相關新聞

川普2.0 美股短空長多

美國關稅戰持續受矚，市場仍擔憂美國通膨前景。安聯投信表示，在川普2.0衝擊下，美股短空長多，亞洲依賴出口的小型經濟國家受...

印度股基金 乘勢布局

印度股市連七紅，重新站回周、月、季線，近七日期間累計上漲5.6%，印度股市反彈也帶動投信發行印度股票基金表現，同期間都正...

中日印度股 長線釣大魚

亞洲面臨關稅及貿易不確定性，經濟成長前景受影響。不過，富達國際指出，中國大陸、日本及印度受惠於內需，展現長期投資契機。

醫療生化基金 有看頭

醫療生化產業今年來表現相對抗震，加上AI運用加持，產業受到法人資金青睞，長線資金持續流入，根據市場推估，若將AI技術用於...

非投等債、新興主權債 搶鏡

市場擔憂美國經濟走緩甚至衰退，資金也開始轉往歐日或中國大陸等市場。野村投信指出，美國經濟仍具韌性，但股市波動度將因市場情...

期街口道瓊銅 連四紅

期街口道瓊銅ETF（00763U）昨（26）日最高價衝到31.86元，已平去年5月24日以來高價，股價日K線連四紅。法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。