印度股基金 乘勢布局

印度股市連七紅，重新站回周、月、季線，近七日期間累計上漲5.6%，印度股市反彈也帶動投信發行印度股票基金表現，同期間都正報酬。法人建議，可適度布局印度基金，掌握中長線行情。

根據CMoney統計至3月25日，近七日投信發行印度相關股票基金平均報酬有7.07%，其中，群益印度中小基金以9.4%績效居冠表現最亮眼，值得一提的是前三名都是群益投信旗下印度基金分別為群益印度中小、群益大印度、群益印巴雙星都有8%以上的好表現。

群益投信表示，近期印度股市在川普政策不確定性干擾下持續盤整，儘管政策消息面看似繁雜，但影響金融市場的原因在於大刀闊斧的手段，因川普主要目的是重塑美國經濟，包括消費、政府支出與進出口等，減少政府債務加速擴張並將資源重分配，同時以強硬姿態希望各國與其合作，迎來更加保護主義的貿易立場。不過，單邊主義的方式反而形成多極化趨勢，因此短期間雖構成負面衝擊，但中長期而言將給印度更多空間另謀出路，維持高經濟成長，給予印度股市喘息的機會。

群益印度中小基金經理人向思穎指出，根據券商研究預估，2026財年Nifty指數成分企業每股純益（EPS）成長率預估將從前一財年的6.2%躍升至15.2%，為2018財年以來的相對高位，且獲利欲估值下修已近尾聲。由於先前導致印度股市修正的負面原因，包括企業獲利成長率下滑、流動性緊縮、高評價等皆已見改善，加上指數估值已回歸至長期平均以下、外資賣壓減緩，短期間雖仍可能受川普政策不確定性影響，但後市預期相對有撐。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度指數前波跌幅較深，近期受惠於美元回落、外資回籠，加上印度通膨數據下滑，市場預期印度儲備銀行（RBI）4月會再降息，整體信心修復，使印度指數今年跌幅已收斂，力拚回到正數。