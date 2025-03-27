川普2.0 美股短空長多

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美國關稅戰持續受矚，市場仍擔憂美國通膨前景。安聯投信表示，在川普2.0衝擊下，美股短空長多，亞洲依賴出口的小型經濟國家受到不同程度的影響，大型經濟體如中日印澳等則較不受影響。

安聯環球投資美國經濟學家Greg Meier點出，川普上任後，近期GDP成長預期有所降溫，但主要來自於淨出口大幅減少；另方面，消費者擔心在關稅政策推動下，所可能面臨的通膨壓力可能愈來愈高。

此外，川普最近宣布對主要貿易夥伴徵收關稅，可能引發進口中間產品製造商與進口商品零售商價格急劇上升。不過，回顧2018年川普首次對中國商品徵收關稅時的研究顯示，最終承擔更高關稅負擔的是美國消費者；關稅實際上等於額外稅收，通膨效應可說是難以避免。

儘管Greg Meier認為，短期的政策可能不利於市場，但在此之後的財政支出，是有機會帶動市場表現。事實上，隨著2026年期中選舉到來，川普政策有機會調整為更支持市場的措施，例如延長減稅或放鬆監管，值得後市關注。

至於亞洲經濟體面對「美國優先」的貿易政策上，安聯環球投資亞洲經濟學家湯繼成認為，包括以出口為導向的亞洲小型經濟體，如新加坡、香港、韓國、越南和泰國，最容易受到影響；台灣和馬來西亞的出口依賴程度也很高，但其經濟有賴強勁科技投資需求支撐；大型陸地型經濟體如中國、日本、印度、澳洲則較不受影響，該類經濟體依賴三大經濟體（G3）的最終需求較低。

事實上，中國是亞洲大型經濟體中最容易受影響，但北京似乎已做好應對挑戰的準備，由於財政支持擴大和政策可預測性提高，有助於緩衝外部壓力，因此中國看法更趨於樂觀。

對日本、印度和澳洲仍持樂觀態度，對印尼和菲律賓則因內部政經因素轉趨謹慎。

對韓國、新加坡、香港、泰國和越南等以出口為導向的小型經濟體保持審慎態度。台灣和馬來西亞因內需支撐，處境相對較佳。

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