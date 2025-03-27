期街口道瓊銅 連四紅

期街口道瓊銅ETF（00763U）昨（26）日最高價衝到31.86元，已平去年5月24日以來高價，股價日K線連四紅。法人指出，五大關鍵議題可望激勵銅價第2季挑戰歷史新高。

國際銅價自去年5月中旬創歷史新高後，隨即受到高檔獲利了結賣壓及中國大陸刺激政策不足，與國際地緣政治不穩定影響，導致銅價從高點大幅滑落，高低點價差幅度高達24.58%。

然而在去年底美國總統大選川普勝出後，市場對於川普重啟關稅戰疑慮隨即湧現，加上大陸官方刺激經濟祭出擴大刺激政策影響，銅價今年1月初旬迅速回升走高。截至今年3月21日為止，銅價今年第1季波段漲幅高達25.96%遠超過金價的13.33%，令市場大為驚艷。

街口投信展望今年第2季原物料投資市場，在股市高檔震盪修正、市場通膨難以下降，及川普貿易、關稅戰衝擊下，股債市恐難有好表現。反觀原物料市場；尤其具有五大關鍵議題的銅，有很大上揚潛力，今年第2季銅價可望挑戰歷史新高。

五大關鍵議題為：一、美國可能針對銅徵收關稅預期，有機會推升銅價；二、烏國表示，只要俄國同意，停火會立即生效，重建題材看好，帶動買盤追價；三、歐洲擬擴大國防開支，將提振基本金屬需求；四、大陸擴大原物商品儲備規模及擴大建造「新能源基地」政策推動，對於新能源的關鍵金屬「銅」需求將快速提升；五、銅礦開採量下降以及冶煉廠產能減少。