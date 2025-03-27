中日印度股 長線釣大魚

亞洲面臨關稅及貿易不確定性，經濟成長前景受影響。不過，富達國際指出，中國大陸、日本及印度受惠於內需，展現長期投資契機。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾指出，貿易不確定性趨升，可能使亞洲各國透過更積極的改革，擴大支持內需及加強區內合作，尋求經濟增長和韌性。中國大陸經濟復甦，內需消費成長更顯重要，可望成為大多數亞洲經濟體的替代出口國。

劉培乾表示，自2018至2019年間中美貿易關係首次轉趨緊張後，中國大陸便開始為貿易關係不確定性做準備，積極重組供應鏈，降低出口美國比重。去年第4季起，中國政府更把提振內地消費及培育「新質生產力」列為要務。

富達國際基金經理艾孚斯塔（George Efstathopoulos）表示，中國房地產去槓桿周期最壞階段已過，近來甚至看到復甦跡象。

更重要的是人工智慧（AI）發展，DeepSeek尤其有利於提振市場信心、形成新投資格局。財政刺激措施將有利於漲勢落後的A股市場，最能嘉惠中型A股。

至於印度，劉培乾認為，美印關稅差距較大，但印度經濟對出口依賴較低，經濟成長仍較具韌性，未來數季將受惠於國內市場龐大，又有財政和貨幣政策支持。印度服務業出口數年來明顯成長，年出口量及價值已接近商品出口。

富達國際基金經理歌爾（Amit Goel）指出，印度經濟成長快速，主要受惠於年輕人口龐大、中產階級不斷擴大、收入持續提升。印度經濟正經歷再平衡期，拖累股市表現，但可關注三大長期投資機會，即消費、銀行及醫療保健股。

在日本，劉培乾表示，薪資通貨膨脹良性循環可望逐步形成，國內消費將再次成為經濟成長主力。通膨維持在目標之上，有利日本央行進一步升息，但步伐將溫和，且選在金融市場較平穩時期。

艾孚斯塔指出，日本企業獲利預測上調較其他成熟市場明顯，本益比也較便宜，更具投資吸引力。日本中型股較不受日圓波動影響，且更受惠於國內經濟改善，成為穩健投資選擇。